Taylor Swift regala 197 milioni di dollari al team dell’Eras Tour

La cantante ha donato alla sua troupe 197 milioni di dollari in bonus dopo l’Eras Tour, il più grande della sua carriera: 149 concerti in 21 Paesi e oltre 2 miliardi di dollari di incassi

Un cerchio di persone, mani che tremano, occhi lucidi. Così Taylor Swift ha scelto di dire grazie alla sua squadra, trasformando un momento di routine in una scena da film. Nella docuserie Disney+ “The Eras Tour/The End of an Era” la vediamo in piedi, circondata da chi ha reso possibile il tour dei record, mentre pronuncia parole semplici ma cariche di significato:

“Questa parte del tour è stata più dura di qualsiasi cosa io abbia mai fatto dal vivo, e voi l’avete affrontata con entusiasmo e una resistenza incredibile”.

Poi, la sorpresa: lettere scritte a mano, una per ciascun membro, con un messaggio personale e un assegno che ha fatto scoppiare in lacrime più di qualcuno. Dentro quelle buste c’era la cifra che è già storia: 197 milioni di dollari complessivi in bonus, Tra coloro che hanno ricevuto un premio ci sono autisti dei camion, addetti al catering, tecnici degli strumenti, team del merchandising, luci, audio, produzione e assistenti, carpentieri, ballerini, la band, la sicurezza, coreografi, tecnici pirotecnici, parrucchieri, truccatori, reparto costumi, fisioterapisti e membri del team video. Un gesto che ha trasformato la gratitudine in qualcosa di concreto, senza precedenti.

Il tour dei numeri impressionanti Dal 17 marzo 2023 all’8 dicembre 2024, 632 giorni di spettacoli, 149 concerti in 21 Paesi. L’Eras Tour non è stato solo un evento musicale, ma un fenomeno culturale e commerciale: oltre 2 miliardi di dollari di incassi, biglietti sold out in pochi minuti, merchandising da record. Dietro le luci e le coreografie, però, c’è una macchina fatta di centinaia di professionisti: autisti, tecnici, ballerini, parrucchieri, coreografi, addetti alla sicurezza, fisioterapisti. Tutti hanno ricevuto una parte di quel maxi-bonus. Secondo Forbes, alcuni ballerini avrebbero incassato fino a 500 mila dollari. Approfondimento Taylor Swift batte un record storico di Adele

Il momento delle lacrime Nelle immagini della docuserie, la tensione è palpabile. Un membro della troupe legge ad alta voce il biglietto: “Abbiamo viaggiato per il mondo come ci eravamo prefissati. Abbiamo incantato il pubblico, ma ci è mancata anche la famiglia. La mia gratitudine non si ferma alle parole: dentro questa busta c’è il tuo bonus, un assegno che vale il mio grazie”. Un ballerino, racconta il The Sun, sarebbe quasi svenuto aprendo la busta. La scena è diventata virale, simbolo di un rapporto tra artista e team che va oltre il contratto. Approfondimento Taylor Swift showgirl di varie epoche nel video di The Fate of Ophelia