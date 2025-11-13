In testa all’articolo è disponibile il video del nuovo trailer di Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, la docuserie in 6 episodi che racconta il dietro le quinte del tour da record. I primi due episodi arriveranno il 12 dicembre su Disney+,(visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), insieme al film concerto The Final Show girato a Vancouver, con l’intero set di The Tortured Poets Department.

Taylor Swift, il nuovo trailer di The End of an Era svela i segreti di The Eras Tour

Taylor Swift torna al centro della scena globale. E stavolta non si tratta di un nuovo album o di un record frantumato, ma di una docuserie che promette di mostrare come non abbiamo mai visto il tour più imponente della sua carriera. È infatti online il nuovo trailer di Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, disponibile in apertura di articolo, un assaggio dei sei episodi che approderanno su Disney+ dal 12 dicembre 2025, con due capitoli rilasciati ogni settimana.

La docuserie è pensata per essere molto più di un semplice backstage: è un racconto intimo, immersivo, costruito per far entrare lo spettatore nel cuore pulsante di un fenomeno culturale che ha riscritto le regole dell’intrattenimento live. The Eras Tour non è stato solo un successo planetario, ma un evento trasversale che ha coinvolto musica, moda, comunità di fan, città intere e, in molti casi, l’economia locale. The End of an Era prova a restituire questo impatto mostrando, finalmente, cosa succede dietro le quinte.

Una docuserie “totale”: vita, lavoro e backstage dell’evento dell’anno

Diretta da Don Argott e co-diretta da Sheena M. Joyce, la serie si concentra sul dietro le quinte del tour, entrando negli spazi privati della cantante proprio mentre The Eras Tour dominava le prime pagine e mobilitava fan in tutto il mondo. Non mancano testimonianze di artisti che hanno condiviso palchi, riflettori e momenti di vita con Taylor: Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran e Florence Welch compaiono per raccontare come il tour abbia attraversato le loro carriere e le loro relazioni con la popstar.

Oltre ai performer, trovano spazio anche la band, i ballerini, la crew, i familiari e il fitto sistema produttivo che permette a un colosso del genere di esistere ogni sera in forma perfetta. Un modo per celebrare la macchina umana e tecnica che ha reso The Eras Tour uno spettacolo senza precedenti.

Dal 12 dicembre su Disney+: arrivano anche The Final Show e l’intero set di TTPD

La docuserie non sarà da sola. Il 12 dicembre debutta infatti su Disney+ anche Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, il film concerto integrale girato a Vancouver, nell’ultima tappa del tour. Un titolo che già i fan considerano “da collezione”, perché per la prima volta include l’intero set dedicato a The Tortured Poets Department, aggiunto al tour dopo l’uscita dell’album nel 2024.

Il film, diretto da Glenn Weiss e prodotto da Taylor Swift Productions insieme a Silent House Productions, vuole essere la versione definitiva dello spettacolo live che ha accompagnato oltre due anni della vita artistica di Taylor. Un documento prezioso, soprattutto per chi non ha potuto assistere ai concerti di persona o per chi vuole rivivere l’energia delle serate sold out.

The Eras Tour: un fenomeno globale che cambia le regole

L’arrivo di The End of an Era su Disney+ conferma quanto The Eras Tour sia stato percepito non solo come un evento musicale, ma come un vero spartiacque dell’intrattenimento contemporaneo. Dal boost economico nelle città ospitanti alla viralità social, dai costumi iconici alle scalette monumentali, lo show ha generato un impatto che ha travalicato i confini del pop.

La docuserie promette di raccontare anche i momenti più vulnerabili, quelli che non finiscono su TikTok o nelle clip dei fan: decisioni creative, stress, prove infinite, incidenti di percorso, dubbi, risate, rituali pre-show. Un intreccio che contribuisce a dare profondità a un personaggio che, pur vivendo sotto costante osservazione mediatica, continua a evolvere artisticamente e personalmente.

Produzione e squadra creativa

The End of an Era è prodotta da Object & Animal, mentre The Final Show porta la firma di Taylor Swift Productions, la casa personale dell’artista, a conferma del suo controllo totale sulla narrazione e sull’immagine.

Disney+, che negli ultimi anni ha ampliato il proprio catalogo di proposte musicali e docu-concerti, aggiunge così un tassello di enorme valore a un catalogo già ricco di titoli di riferimento nel mondo pop.

un dicembre all’insegna di Taylor Swift

La combinazione di docuserie + film concerto posiziona dicembre 2025 come un mese chiave per Swifties e curiosi. The End of an Era non punta solo a raccontare un tour: vuole essere uno sguardo a tutto ciò che rende Taylor Swift un fenomeno mondiale, dal backstage alle relazioni, dal lavoro creativo alla costruzione quotidiana di una superstar.

Una nuova tappa del viaggio. E, per molti fan, l’inizio di un archivio emotivo da riguardare negli anni.