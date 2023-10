Timothée Chalamet sarà Willy Wonka nel film ispirato al leggendario personaggio ideato dallo scrittore britannico Roald Dahl . La regia di Wonka, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane a dicembre, è di Paul King .

wonka, tutto sul film

Grande attesa per Wonka. Il film racconterà l’ascesa del cioccolataio più amato dai bambini e non solo. Paul King ha firmato la regia e curato la sceneggiatura insieme a Simon Farnaby per una produzione di David Heyman e Luke Kelly. Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison e Tim Wellspring hanno ricoperto i ruoli di produttori esecutivi.