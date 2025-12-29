Papa Leone XIV scelto come "Personaggio dell'anno 2025" per Treccani

'Parsimonioso di presenza e di parole', come ricorda il Libro dell'anno Treccani 2025, Leone XIV "ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico"
Papa Leone XIV è stato scelto come 'Personaggio dell'anno 2025' dall'istituto della Enciclopedia Italiana Treccani "per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell'esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di 'una chiesa povera per i poveri'. 'Parsimonioso di presenza e di parole', come ricorda il Libro dell'anno Treccani 2025, Leone XIV "ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico". Per l'istituto, "Leone XIV, primo papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo figlio dell'ordine cui appartenne Martin Lutero, sta applicando la capacità di governo maturata durante la lunga missione in Perù, e si trova ora, da pontefice, a operare in un mondo in cui potenze che ambiscono a tornare 'nuovamente grandi' hanno bisogno che altri si rimpiccioliscano nella coscienza dei propri diritti. In questo scenario segnato da inedite e interconnesse sfide globali, il nuovo Papa è chiamato a stabilire l'ordine delle priorità di un'agenda complessa, tra nodi da sciogliere o da tagliare, in un percorso fatto di scelte selettive, risposte misurate e rinvii ponderati, che non promette consenso facile né immediato a un pontificato impegnato a promuovere una pace 'disarmata e disarmante'. Il Libro dell'anno Treccani 2025 ripercorre 365 giorni contraddistinti da tensioni belliche, economiche e sociali ma anche da sorprendenti eventi di storia, cronaca e cultura. Giunto alla sua ventiseiesima edizione, restituisce i passaggi chiave di un anno contraddistinto anche da importanti ricorrenze storiche e culturali. "Abbiamo cercato di raccontare con completezza e profondità di analisi un anno difficile - spiega il direttore Marcello Sorgi - grazie alla solida base professionale della Enciclopedia Treccani e a una rete di qualificate collaborazioni esterne che garantiscono uno sguardo ampio e rigoroso su un presente molto complesso e abbiamo individuato proprio nella Chiesa di Papa Leone XIV un nuovo importante protagonista della scena internazionale, da cui la scelta di nominarlo 'Personaggio dell'anno'".
Papa Leone XIV visita (senza scarpe) la Moschea Blu di Istanbul. FOTO
Gli ultimi appuntamenti ad Istanbul, oggi, sono l'incontro con la Chiesa armena e poi la Divina Liturgia al Patriarcato ortodosso di Costantinopoli. Il muezzin Asgin Tunca ha riferito che il Papa non ha pregato durante la sua visita alla Moschea Blu, una delle più importanti di Istanbul. “Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede”, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana