Papa Leone XIV scelto come "Personaggio dell'anno 2025" per Treccani

Papa Leone XIV è stato scelto come 'Personaggio dell'anno 2025' dall'istituto della Enciclopedia Italiana Treccani "per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell'esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di 'una chiesa povera per i poveri'. 'Parsimonioso di presenza e di parole', come ricorda il Libro dell'anno Treccani 2025, Leone XIV "ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico". Per l'istituto, "Leone XIV, primo papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo figlio dell'ordine cui appartenne Martin Lutero, sta applicando la capacità di governo maturata durante la lunga missione in Perù, e si trova ora, da pontefice, a operare in un mondo in cui potenze che ambiscono a tornare 'nuovamente grandi' hanno bisogno che altri si rimpiccioliscano nella coscienza dei propri diritti. In questo scenario segnato da inedite e interconnesse sfide globali, il nuovo Papa è chiamato a stabilire l'ordine delle priorità di un'agenda complessa, tra nodi da sciogliere o da tagliare, in un percorso fatto di scelte selettive, risposte misurate e rinvii ponderati, che non promette consenso facile né immediato a un pontificato impegnato a promuovere una pace 'disarmata e disarmante'. Il Libro dell'anno Treccani 2025 ripercorre 365 giorni contraddistinti da tensioni belliche, economiche e sociali ma anche da sorprendenti eventi di storia, cronaca e cultura. Giunto alla sua ventiseiesima edizione, restituisce i passaggi chiave di un anno contraddistinto anche da importanti ricorrenze storiche e culturali. "Abbiamo cercato di raccontare con completezza e profondità di analisi un anno difficile - spiega il direttore Marcello Sorgi - grazie alla solida base professionale della Enciclopedia Treccani e a una rete di qualificate collaborazioni esterne che garantiscono uno sguardo ampio e rigoroso su un presente molto complesso e abbiamo individuato proprio nella Chiesa di Papa Leone XIV un nuovo importante protagonista della scena internazionale, da cui la scelta di nominarlo 'Personaggio dell'anno'".