Russia, generale Popov condannato a 5 anni di carcere per frode

Dopo essere stato rimosso dall'incarico di comandante della 58esima armata a metà 2023, inviato in Siria, nel maggio dello scorso anno era stato arrestato per essersi appropriato di lastre di metallo destinate al rafforzamento delle strutture della difesa nella regione di Zaporizhzhia per un valore dell'equivalente di 1,4 milioni di dollari

Ivan Popov, l’ex generale di divisione russo che aveva contestato i vertici militari per la loro gestione della rotazione delle forze per le unità dispiegate al fronte in Ucraina, è stato condannato a cinque anni di carcere da un tribunale militare di Tambov e destituito del suo grado militare. L'alto ufficiale, chiamato "Spartaco" dai suoi uomini, aveva scritto una lettera aperta al Presidente Putin in cui sosteneva che il caso aperto contro di lui era privo di fondamento e chiedeva al leader russo, a cui si rivolgeva come "guida morale e ruolo modello", di poter tornare sul campo di battaglia. Nonostante la richiesta fosse stata presa in considerazione, il tribunale ha deciso di respingerla. La legge peraltro consente la sospensione dei procedimenti penali per chi accetta di arruolarsi in unità usate per missioni a rischio.

Dalla Siria all'arresto Popov, dopo essere stato rimosso dall'incarico di comandante della 58esima armata a metà 2023, inviato in Siria, nel maggio dello scorso anno era stato arrestato e accusato di frode su vasta scala per essersi appropriato di lastre di metallo destinate al rafforzamento delle strutture della difesa nella regione di Zaporizhzhia per un valore dell'equivalente di 1,4 milioni di dollari. Popov dovrà anche pagare una sanzione di 9.600 dollari. Condannato a quattro anni anche il coimputato, l'imprenditore Sergei Moiseyev. Mentre Il procedimento contro il vice comandante del distretto militare meridionale Oleg Tsokov, anche lui imputato nello stesso processo è stato sospeso a causa del suo stato di salute.