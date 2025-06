Macron: “Vieteremo i social ai minori di 15 anni se l'Ue non lo farà”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi che la Francia vieterà i social media ai minori di 15 anni se, entro "qualche mese", ciò non verrà fatto a livello europeo: "Dobbiamo vietare i social media ai minori di 15 anni", ha dichiarato il capo dello Stato alla televisione France 2 dopo che un bidella è stata accoltellata a morte da uno studente di 14 anni all'ingresso di una scuola media alle porte di Parigi. "Vi do qualche mese per la mobilitazione europea. Altrimenti (...) inizieremo a farlo in Francia. Non vediamo l'ora", ha dichiarato.

Macron: “Sarà vietato ai 15enni comprare online coltelli”

Il presidente francese ha anche annunciato che “un quindicenne non potrà più acquistare un coltello online”, sempre dopo che una bidella è stata accoltellata a morte questa mattina da uno studente di 14 anni all'ingresso di una scuola media a Nogent, nell'Alta Marna alle porte di Parigi. "Inaspriremo le regole. Ciò significa che imporremo pesanti sanzioni finanziarie e divieti. Non potranno più vendere queste armi bianche" ai minori di 15 anni, ha proseguito il capo dello Stato in un'intervista a France 2.

Macron domenica in visita in Groenlandia

Infine il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che domenica si recherà in visita ufficiale in Groenlandia - territorio danese ambito da Donald Trump - per evitare qualsiasi ulteriore "minaccia" e per mostrare solidarietà al primo ministro, in risposta allerinnovate mire geopolitiche degli Stati Uniti sull'isola artica.