Ucraina, Putin: nessuna occupazione, vero genocidio è stato in Donbass

Ucraina, Mosca propone modello neutralità svedese

Il presidente ucraino: “Mi dicono che le posizioni ora suonano più realistiche' e 'c'è sicuramente spazio per compromessi'. 'I negoziati non sono facili, ma c'è la possibilità di un compromesso', conferma il ministro degli Esteri russo Lavrov. Secondo il capo negoziatore di Mosca, ci sarebbero progressi su una serie di punti 'ma non su tutti' e a Kiev sarebbe stato proposto uno status di 'neutralità smilitarizzata”. L’Ucraina rifiuta il modello svedese o austriaco e vuole 'garanzie di sicurezza assoluta'

Continuano i colloqui tra la Russia e l’Ucraina. “È un processo negoziale molto difficile e scivoloso. Ci sono contraddizioni fondamentali. Ma c'è sicuramente spazio per un compromesso”, ha scritto ieri sera su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e negoziatore di Kiev. Una posizione ribadita oggi da Zelensky, che ha confermato: i negoziati con la Russia continuano e “mi dicono che le posizioni ai colloqui ora suonano più realistiche", "c'è sicuramente spazio per compromessi”. Si tratta su status neutralità

Di compromessi ha parlato anche il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dalla Tass. "I negoziati con l'Ucraina non sono facili, ma c'è la possibilità di un compromesso. Mi baso sulle valutazioni fornite dai nostri negoziatori, i quali dicono che i negoziati non stanno andando bene per ovvi motivi, ma che c'è comunque un margine di speranza di raggiungere un compromesso", ha detto. Per il ministro, alcune formulazioni di un accordo sono "vicine" a un'intesa, mentre lo status neutrale per Kiev viene "seriamente considerato"