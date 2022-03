2/10 ©Getty

Come spiega un articolo de Il Messaggero citando una stima del National Bureau of Economic Research, le famiglie più facoltose della Russia nascondono il 60% della loro ricchezza - pari a un trilione di dollari - fuori dal Paese. Finché non si capirà dove, le sanzioni non potranno mai essere del tutto efficaci. Un altro problema sono le scappatoie. Gli oligarchi si starebbero riparando nei paradisi fiscali e in Paesi come gli Emirati Arabi Uniti, dove il conflitto ucraino non è stato ancora condannato ad alto livello e non sono state perciò applicate sanzioni

Guerra Ucraina, nuove sanzioni a oligarchi russi: chi sono i miliardari vicini a Putin