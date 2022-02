Londra, acquistato con criptovaluta il diamante più grande al mondo

E' stato acquistato con una criptovaluta il diamante nero da record, forse venuto dallo Spazio, battuto all'asta da Sotheby's per 3,16 milioni di sterline (3,75 milioni di euro). Nel dare l'annuncio la casa d'aste non aveva rivelato il nome dell'acquirente, ma a operazione conclusa l'imprenditore di criptovalute Richard Heart - fondatore della piattaforma di blockchain HEX - ha annunciato su Twitter di essere il nuovo proprietario del prezioso diamante denominato Enigma. E Heart ha annunciato ai suoi oltre 180.000 follower che ribattezzerà il diamante con il nome di "HEX.com diamond".

Il più grande diamante nero naturale del mondo

approfondimento

Enigma è il più grande diamante nero naturale del mondo. Come ha spiegato Sotheby's, a differenza dei diamanti classici che vengono estratti dalle viscere della terra, quelli neri si trovano maggiormente in superficie evocando "possibili origini extraterrestri". Queste gemme hanno solitamente da 2,6 a 3,2 miliardi di anni, un periodo precedente a quello dei dinosauri. Enigma che ha un peso di 555,55 carati (111,11 grammi), vanta straordinari riconoscimenti come la certificazione ufficiale di diamante nero naturale più grande del mondo e di diamante tagliato più grande del mondo per il Guinness dei primati.