Ucraina, Zelensky diventa un personaggio Lego: raccolti 16mila dollari

Il pupazzetto che riproduce le fattezze del presidente ucraino è stato messo in vendita per 100 dollari. Create anche piccole bottiglie molotov. I fondi verrano devoluti a Direct Relief, un'associazione umanitaria che distribuisce farmaci e attrezzature mediche nei teatri di guerra

Oltre 16mila dollari, che andranno in beneficenza, sono stati raccolti dalla vendita di Lego ispirati alla guerra in Ucraina. Lo riportano i media ucraini. Citizen Brick, un rivenditore della Lego con sede a Chicago, ha venduto dei mini personaggi che raffigurano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e delle bottiglie di molotov, raccogliendo complessivamente 16.540 dollari che andranno devoluti a sostegno dell'Ucraina