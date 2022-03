Borse: Milano apre +2,28% dopo rimbalzo indici asiatici. Sale petrolio

L’annuncio della Cina di voler lavorare per la stabilità dei mercati ha dato un’iniezione di fiducia ai listini asiatici: a trainare tutti Hong Kong, che ha chiuso in rialzo del 9,08%. Apertura in forte rialzo per Piazza Affari, bene anche le altre principali Borse europee. Torna a salire il prezzo del petrolio, dopo il netto calo degli ultimi giorni ascolta articolo Condividi

Nonostante i negoziati tra Russia e Ucraina non abbiano ancora portato a un cessate il fuoco, l’annuncio della Cina di voler lavorare per la stabilità dei mercati ha dato un’iniezione di fiducia ai listini asiatici, che in chiusura rimbalzano. Su questa scia, hanno aperto in forte rialzo anche le Borse europee. Torna a salire il prezzo del petrolio. Wall Street si prepara a una seduta positiva, in attesa delle indicazioni dalla Fed sulle nuove previsioni economiche (UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - I VIDEO DI SKY TG24).

La Borsa di Milano e i Mercati europei approfondimento Ucraina, ecco i paradisi fiscali dove fuggono gli oligarchi La Borsa di Milano ha aperto in forte rialzo: il primo Ftse Mib ha segnato +2,28% a 24.035 punti. Scatto in avvio anche per le altre principali Borse europee: Francoforte ha guadagnato il 2,36% con il Dax a quota 14.245 punti; Parigi è salita del 2,04% con il Cac 40 a quota 6.484 punti; Londra è più contenuta con il Fste 100 che ha segnato un +1,20% a 7.268 punti.

Le Borse asiatiche vedi anche Caro-energia, allo studio un taglio ai prezzi dei carburanti Le Borse asiatiche hanno ritrovato slancio dopo che il vicepremier cinese Liu He, plenipotenziario del presidente Xi Jinping sulle vicende economiche, ha detto che Pechino vuole sostenere la quotazione delle compagnie nazionali all'estero, lavorare per la stabilità dei mercati dei capitali e gestire i rischi legati al settore immobiliare. La prima a rimbalzare è stata Hong Kong, dopo due sedute pesantissime in cui ha ceduto un totale superiore al 10% tra i timori sulla stretta di Pechino sul comparto hi-tech, sul boom di casi Covid-19 con il lockdown dell'hub di Shenzhen e sull'ipotesi che le sanzioni alla Russia potessero colpire anche la Cina: l'indice Hang Seng ha chiuso in rialzo del 9,08%, a 20.087,50 punti. L'allungo di Hong Kong ha trainato i listini cinesi, che hanno chiuso sui massimi intraday recuperando gran parte delle perdite della vigilia: l'indice Composite di Shanghai è balzato del 3,48%, a 3.170,71 punti; quello di Shenzhen del 3,62%, a quota 2.086,24. Anche la Borsa di Tokyo ha accelerato sul finale di seduta: il Nikkei ha messo a segno un progresso dell'1,64%, a quota 25.762,01, e un aumento di oltre 400 punti. Sul mercato dei cambi continua la svalutazione dello yen, ai minimi in 5 anni sul dollaro, a 118,20, e sull'euro a 129,80.

L’andamento di petrolio e gas vedi anche L'allarme di Confcommercio: rischio rincari del 160% nel terziario Torna a salire il prezzo del petrolio, dopo il netto calo degli ultimi due giorni. Il Brent con consegna a maggio guadagna il 2,8% portandosi di nuovo abbondantemente sopra la soglia dei 100 dollari al barile a 102,7. Il contratto di aprile del Wti americano, che ha perso ieri oltre il 6%, è invece a 98,5 dollari, in rialzo del 2,1%. Intanto, Arabia Saudita e Cina discutono sull'uso dello yuan al posto del dollaro nelle transazioni del greggio. Passando all’oro, il prezzo è in lieve calo questa mattina: il metallo con consegna immediata è quotato a 1.915 dollari, in flessione dello 0,15%. In rialzo il prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam: per acquistare un MWh di metano sono necessari 117 euro, l'1,35% in più rispetto alla seduta precedente. Piatto a 274,4 penny invece il prezzo dell'unità termica britannica (Mmbtu) a Londra. Il nichel perde il 5% alla ripresa delle contrattazioni sul London Metal Exchange, dove è rimasto sospeso dallo scorso 8 marzo: dopo la fiammata di inizio mese, con rialzi shock dovuti al timore che la guerra pesasse sulle forniture all'industria, la piazza londinese ha deciso di interrompere le contrattazioni e di riprenderle solo oggi, ponendo però un limite al ribasso, appunto del 5%. Gli scambi sono rimasti invece attivi sulla piazza di Shanghai, dove il metallo vale circa 37.000 dollari a tonnellata.