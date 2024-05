Chiara Ferragni compie 37 anni, primo compleanno dopo la separazione

Nessun festeggiamento in grande stile, almeno per il momento. Chiara Ferragni, per il suo 37esimo compleanno, ha scelto di festeggiare nella sua casa milanese insieme ai piccoli Leone e Vittoria. E con loro ha posato davanti alla torta, raccontando l'inizio di una nuova vita.

Chiara Ferragni, il primo compleanno da single

"Questo è un compleanno speciale per me": così ha esordito Chiara Ferragni, postando una foto insieme ai suoi bambini. "Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita". Negli ultimi mesi, nella vita di Chiara, tutto è cambiato. Non c'è più Fedez, che ha traslocato in un attico vicino al Castello Sforzesco. Non c'è più, forse, Fabio Maria Damato, il manager che è sempre stato al suo fianco, e che secondo Fedez (e non solo) avrebbe avuto un ruolo chiave nel Pandoro-gate. Non ci sono più molti brand, e c'è un lavoro profondamente cambiato. Ci sono, però, alcuni dei suoi punti fermi: mamma Marina e papà Marco, le sorelle Valentina e Francesca, e quegli amici di sempre che da poco l'hanno accompagnata a Los Angeles (da Filippo Fiora a Chiara Biasi, passando per Veronica Ferraro).