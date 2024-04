Caso pandoro, prevista a luglio udienza al Tar sul ricorso Ferragni

La data scelta è quella del 17 luglio, quando si svolgerà l'udienza di merito al Tar del Lazio per la discussione dei ricorsi amministrativi proposti da Chiara Ferragni. L'influencer ha chiesto di annullare il provvedimento con cui lo scorso dicembre l'Antitrust ha sanzionato le sue società per una presunta pubblicità ingannevole. Nella stessa data è prevista anche la discussione del ricorso di Balocco

E' stata inserita in calendario il prossimo 17 luglio l'udienza di merito al Tar del Lazio legata alla discussione dei ricorsi amministrativi proposti da Chiara Ferragni, con gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Fabio Cintioli, i quali hanno chiesto di annullare il provvedimento attraverso cui, lo scorso dicembre, l'Antitrust ha comminato alle sue società "Fenice" e "Tbs Crew" una sanzione di oltre un milione di euro per una presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro "Pink Christmas". Sempre il 17 di luglio si svolgerà anche la discussione dell'ulteriore ricorso che per la stessa vicenda ha proposto la società Balocco, sanzionata con 420mila euro.