Bologna, scontri tra manifestanti e polizia al corteo contro il riarmo

Attimi di tensione in occasione delle due manifestazioni in programma oggi. I dimostranti chiamati a raccolta da Potere al Popolo e centri sociali fronteggiati dalla polizia mentre tentavano di avvicinarsi al Nettuno dov'era in corso di svolgimento la piazza per l'Europa

Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati in centro a Bologna in occasione delle due manifestazioni previste oggi: da una parte quella dei sindaci di Bologna e Firenze pro Europa e dall'altra quella di Potere al Popolo e centri sociali contro il riarmo. I partecipanti a quest'ultima si sono mossi da piazza San Francesco con l'obiettivo di raggiungere piazza del Nettuno, dove era in corso quella dei sindaci. In via Ugo Bassi, dopo un lungo fronteggiamento, i manifestanti sono stati respinti dalle forze di polizia con gli scudi e qualche manganellata.

Dietrofront del corteo dopo i tafferugli in direzione del centro

La manifestazione promossa da Potere al Popolo si era radunata in contemporanea a quella dei sindaci nella vicina piazza San Francesco, sempre nel centro di Bologna, per contestare il riarmo. In piazza striscioni e bandiere di Usb, del collettivo Cambiare Rotta e di altre sigle antagoniste. Molte bandiere della Palestina e numerose persone che avevano aderito all'appello a manifestare contro il riarmo, con slogan anche contro i sindaci Lepore e Funaro che hanno promosso l'altra manifestazione. Verso le 16 quello che doveva essere un presidio statico ha deciso di muoversi in corteo, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere piazza Maggiore dove era in corso la manifestazione pro Europa. In via Ugo Bassi, la strada centrale che collega le due piazze del centro della città, i manifestanti si sono fermati davanti al cordone di polizia. È stata anche bruciata una bandiera dell'Unione Europea. Quando il corteo ha provato a sfondare il cordone, la polizia ha reagito respingendo i manifestanti con gli scudi e con qualche manganellata. A quel punto il corteo è tornato indietro ed è proseguito lungo via Marconi, in direzione opposta rispetto alla manifestazione organizzata dai sindaci.