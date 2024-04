Chiara Ferragni, top reggiseno e trasparenze per la Milano Design Week

Dopo l'apertura della Biennale di Venezia, l'imprenditrice ha fatto un salto tra le esposizioni della Design Week facendosi notare con un look seducente e d'impatto, per la gioia dei follower che su Instagram celebrano la nuova apparizione della fashion influencer finalmente sorridente

Dopo le notti di Venezia spese tra i canali e le opere d'arte della Biennale che ha aperto le porte ai visitatori proprio in questi giorni, Chiara Ferragni è tornata nella sua Milano per un salto al Fuorisalone, evento di punta della settimana per gli appassionati di design e non solo.

L'imprenditrice ha visitato gli spazi di Conte Casa, un progetto curato dallo studio di architettura e design di interni 13.1 di Federico Sigali e Filippo Fiora, quest'ultimo uno dei più cari amici di Ferragni.

Per la visita a Palazzo Melzi, nel cuore del Quadrilatero, la trentaseienne ha sfoggiato un look che non è passato inosservato, pieno di trasparenze e col reggiseno a vista, che ha ottenuto parecchi consensi su Instagram. I follower di Chiara Ferragni sono felici del suo ritorno in pubblico. Per i suoi fan ultimamente sembra rinata.

Alla Design Week un look in tema con l'evento Chiara Ferragni è tornata a Milano e tra i suoi programmi, come per molti appassionati di stile e design, c'è il Salone del Mobile (LO SPECIALE), evento che sta catturando l'attenzione degli addetti ai lavori ma anche di coloro che sono incuriositi dall'atmosfera stimolante e vivace del capoluogo meneghino, preso d'assalto da turisti e visitatori provenienti da tutto il mondo.

L'imprenditrice si è tuffata nella Design Week insieme a Veronica Ferraro, compagna inseparabile di tante avventure per osservare da vicin il lavoro di Sigali e Fiora per Conte Casa che, nello stesso contesto, hanno anche presentato la collezione Atrium.

Ferragni ha posato con gli amici e da sola negli spazi elegantemente arredati del Palazzo dando risalto al look scelto per l'evento.

Come molti visitatori del mondo della moda, l'imprenditrice e fashion influencer ha optato per uno stile d'impatto, perfetto per lo spirito della kermesse. Appropriatissima, dunque, la scelta di un look di Nensi Dojaka, una delle protagoniste della scena britannica le cui creazioni sono presenti da diverse stagioni ormai nel guardaroba delle star internazionali più seguite.

Il completo di Chiara Ferragni, parte della collezione Spring 2024 della stilista di origini albanesi, è composto da una gonna lunga e con un top stile coprispalla in maglia leggera, un filato che mette in evidenza l'intimo sottostante, una culotte a vita alta a contrasto. Nero anche il reggiseno che è protagonista del look che lascia completamente scoperto l'addome di Ferragni. approfondimento Milano Design Week 2024, gli eventi moda, da Gucci a Bottega Veneta

Lo stile ultra femminile di Chiara Ferragni Col long bob pettinato liscissimo, lo smalto rosso cardinale raffinato e una mini bag trapuntata Chanel, l'imprenditrice ha offerto ai suoi fan uno spunto di stile attualissimo.

Dojaka è famosa per i suoi abiti in stile lingerie, ricchi di aperture, trasparenze e lacci, uno stile molto specifico e ormai dominante sulle passerelle.

Dopo Venezia, dove aveva puntato su un abito con un maxi spacco, Chiara Ferragni punta ancora su un look sensuale che accende l'attenzione sul lato ultra femminile del suo guardaroba invidiatissimo dai follower.

Dopo le settimane di silenzio social Chiara Ferragni riparte dalla moda per un ritorno agli eventi pubblici e online che è salutato con grande calore dai suoi fan.

Le nebbie di un inverno oltremodo difficile, sia sotto il profilo professionale che personale, si stanno finalmente diradando e l'imprenditrice sta tornando a sorridere in maniera spontanea in compagnia degli affetti che le sono sempre stati vicino negli ultimi mesi.



