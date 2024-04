Chiara Ferragni, chi è il manager Fabio Maria Damato

Chi è Fabio Maria Damato

General manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection, Fabio Maria Damato è uno dei più stretti collaboratori dell'imprenditrice che, in una delle piuntate della serie The Ferragnez, aveva definito “il mio braccio destro, sinistro, tutto”. I due lavorano insieme da più di sei anni e, oltre a essere soci in affari, sarebbero anche stretti amici. Damato ha alle spalle un percorso professionale che spazia dal giornalismo alla moda. Laureato nel 2008 in Economia aziendale all'Università Bocconi di Milano, il manager di The Blonde Salad è anche – come si legge sul suo profilo Instagram - executive comitee member di Camera Moda Fashion Trust e produttore di Unposted, il film sulla vita privata e professionale di Chiara Ferragni. Tra le altre cose, Damato si è ha ricoperto anche il ruolo di styling and art director dell'influencer durante il Festival di Sanremo 2023, realizzando alcuni dei look che l'imprenditrice sfoggiò nel corso della kermesse: dal “Vestito senza vergogna”, l'abito aderente che simulava il corpo nudo di Ferragni, e “La gabbia”, una tuta ricoperta di strass intrappolata in un'ampia gonna-rete.