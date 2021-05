Generazione 56k, il teaser trailer della serie TV dei The Jackal

Uno sguardo al mondo degli over 30, cresciuti negli anni ’90, travolti dalla rivoluzione di internet

Gli appassionati dei The Jackal hanno già avuto qualche lieve anticipazione attraverso alcuni membri del gruppo: Fru e Fabio Balsamo . I due fanno parte, infatti, del cast della serie, insieme con Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli .

È stato diffuso sui social il teaser trailer di “ Generazione 56k ”. Una nuova serie TV che andrà ad arricchire il catalogo di Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW . Annunciata anche la data d’uscita: 1 luglio 2021 .

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a maggio

Uno sguardo rivolto a chi ha da poco superato la soglia dei 30 anni, a chi è cresciuto negli anni ’90. Una generazione che ben ricorda le lente connessioni a internet di un tempo che sembra oggi lontanissimo. La necessità di dover scegliere tra il web e la rete telefonica. Alzare la cornetta e sentire quel rumore del modem ben riconoscibile.

Il titolo, così come il teaser, fa riferimento proprio a quest’ultimo. Un elemento divisorio tra Millennial e Gen Z. Quest’ultima non ha mai conosciuto un mondo senza internet, così come una versione di esso dai costi esorbitanti, limitato alle mura domestiche, con limitazioni di ogni sorta.