Andy Garcia tifoso d’eccezione per la partita Lecce-Empoli

Andy Garcia compie 65 anni: i suoi ruoli più famosi. FOTO

Buon compleanno Andy Garcia: l’attore nato a L’Avana, Cuba, il 12 aprile 1956, compie 65 anni. Nome completo Andrés Arturo García Menéndez, ha recitato in tantissimi i film nell’arco della sua carriera ed è stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista. Da Ocean's Eleven a The Lost City, passando per Gli Intoccabili e Il Padrino - Parte III, ecco alcuni dei suoi ruoli più famosi

L’esordio di Garcia è nel 1983, a 27 anni, in “Nudi in paradiso” di John J. Avildsen