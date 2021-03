Il padre della sposa, reboot: Andy Garcia nel cast

Non è stata rivelata nessun’altra informazione relativa al cast. Sappiamo, però, che Gaz Alazraki sarà il regista del film. Il suo nome è noto principalmente per “Club de Cuervos”. Sarà invece Matt Lopez a occuparsi della sceneggiatura del reboot.

La versione originale del film, risalente al 1950, vede Stanley Banks a dir poco preoccupato per l’imminente matrimonio di sua figlia Cay con Buckley Herbert. L’uomo è particolarmente triste per l’addio della giovane, che inizierà una nuova vita ma, al tempo stesso, è preoccupato per le spese che dovrà sostenere.

Nel 1991 il protagonista è George Banks. Questi è il titolare di un’azienda produttrice di scarpe. In questo caso l’ostacolo non è rappresentato dal fattore economico. La vita dell’uomo è sconvolta dalla notizia dell’imminente matrimonio di sua figlia, tornata da un dottorato di ricerca in Italia e pronta a sposare il ricco Bryan McKenzie. Il padre non riesce a separarsi dalla figlia prediletta, il che lo spinge ad assumere atteggiamenti a dir poco folli, dando via a una serie di situazioni incredibili.

In questa nuova versione della pellicola il protagonista sarà ancora una volta un padre, stavolta interpretato da Andy Garcia. L’uomo dovrà fronteggiare il matrimonio alle porte di sua figlia. La pellicola si concentrerà su svariate situazioni imbarazzanti, legate principalmente all’ampia e tentacolare famiglia cubano-americana.