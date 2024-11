Addio a Giovanni Cianfriglia, stuntman "nemico" di Bud Spencer

Attore e controfigura di Steve Reeves, aveva 89 anni. Gianfriglia ha preso parte a 17 pellicole interpretate da Bud Spencer e Terence Hill, quasi sempre in scene di rissa

Giovanni Gianfriglia è morto ad Anzio, Roma, laddove era nato nel 1935.

Controfigura dell'attore e culturista Steve Reeves, il suo nome è legato soprattutto ai film di Bud Spencer e Terence Hill.

La carriera di Giovanni Gianfriglia

Caratterista e comparsa in decine di film d'azione, Giovanni Gianfriglia esordì giovanissimo come controfigura di Steve Reeves ne Le fatiche di Ercole. A renderlo celebre, tuttavia, furono le 17 pellicole di Bud Spencer e Terence Hill a cui prese parte, partecipando prevalentemente a scene di rissa. Tra i titoli in cui recitò troviamo Anche gli angeli mangiano fagioli, la saga di Piedone, ...altrimenti ci arrabbiamo! e Banana Joe.

Come caratterista ha recitato in 173 film, tra Italia, Francia e Stati Uniti, sotto la regia di decine di registi.