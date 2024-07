SpencerHill Festival, dal 5 all'8 giugno 2025 Ferrara è la loro città

Questa volta nessuno si arrabbierà. Anzi, altrimenti ci arrabbiamo se non accade. Dal 5 all’8 giugno 2025 Ferrara ospiterà lo SpencerHill Festival, il raduno internazionale dei fan di Bud Spencer & Terence Hill. Si tratta della 22esima edizione della manifestazione che per due decenni ha avuto come sola sede la Germania e dal 2023 è sbarcata per la prima volta in Italia, per l’esattezza a Gubbio, richiamando nella cittadina umbra oltre 25mila persone. Ferrara gioca al rialzo e la manifestazione, che sarà gratuita, coinvolgerà più parti della città, con piazza Trento e Trieste epicentro e poi, diffusi a raggera, eventi e spettacoli in altre suggestive location della città emiliana, che è patrimonio Unesco. Il patron del festival sarà, ovviamente, Terence Hill. Ferrara è una città con saldi legami cinematografici avendo dato i natali, tra gli altri, a Michelangelo Antonioni e Florestano Vancini, e dunque ha tutti i requisiti, artistici e urbanistici, per valorizzare lo SpencerHill Festival. Il sindaco Alan Fabbri, un primo cittadino visionario e coraggioso (non dimentichiamo come ha difeso, un anno fa, il concerto di Bruce Springsteen in una regione straziata dall’alluvione, ndr), ha raccontato che “la manifestazione è un tributo al loro percorso artistico e culturale e al contempo è un evento popolare, per la prima volta gratuito, quindi accessibile a tutti, che intercetta un pubblico prevalentemente dall'estero. Sarà una manifestazione diffusa in più parti della città che, oltre a creare indotto e offrire divertimenti e spettacoli, si arricchirà con mostre, iniziative ed eventi collaterali”. Tra l’altro per oltre un anno a Berlino ci sarà una vetrina dedicata a Ferrara a pochi passi dalla porta di Brandeburgo, una promozione a livello internazionale di una terra unica.