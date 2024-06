Salvatore Esposito racconta "Piedone" al Filming Italy in Sardegna

Quattro episodi per raccontare le vicende di un ispettore di Polizia, erede spirituale dell’iconico commissario Rizzo reso senza tempo da Bud Spencer con Piedone Lo Sbirro del 1973.

Salvatore Esposito raccoglie la sfida del nuovo Sky Original che si intitola appunto Piedone e vede nel cast anche Silvia D’Amico e Fabio Balsamo.

Diretta da Alessio Maria Federici, la serie lo vedrà nei panni di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia che viene dalla strada e appartiene alla strada.

Proprio come il suo mentore, l’ispettore Rizzo, il mitologico Piedone da cui ha imparato tutto. In polizia dicono che è irregolare, indisciplinato, scorbutico: tutto vero, ma compensa con il talento.

Durante il Filming Italy Sardegna Festival, al Forte Village in Sardegna, Esposito ci ha raccontato qualche dietro le quinte e soprattutto la gioia e l’affetto che lo lega a questo progetto.

Salvatore, che esperienza è stata, per quello che puoi raccontare di questa nuova serie?

Alessio Maria Federici è al lavoro al montaggio, abbiamo finito di girare a marzo e spero che tutto sia pronto per la fine di quest’anno. Girare a Napoli per me è sempre una ventata d’aria fresca, una boccata d’ossigeno, e la serie secondo me ha quel mix giusto di sentimento, action, crime e risate quindi credo che sarà un modo moderno per raccontare lo spirito di Piedone.

Chi era il Commissario Rizzo?

Era un uomo integerrimo che riusciva a stare sempre dalla parte dei più deboli ma che magari chiudeva un occhio in quel mondo di mezzo dove c’erano piccoli criminali. Insomma, diciamo che rispettava sempre la legge, magari lo faceva a suon di “sganascioni” e cazzottoni!”.

Come si colloca la serie nell’arco temporale?

La serie sarà ambientata quarant’anni dopo la fine di quel film e il mio personaggio è un po' il figlioccio di Rizzo (Bud Spencer) e cercherà di essere un “portatore sano di quei valori”.

Questo tuo ultimo progetto dimostra ciò che hai dimostrato negli ultimi anni, e cioè che ti piace raccogliere sfide nuove e diversificare le tue scelte professionali.

Per me è fondamentale. Ora, per esempio, sto terminando la scrittura del mio terzo romanzo che completa la trilogia de Lo sciamano; sto scrivendo dei soggetti per dei film, di cui uno in Francia, ho in ballo anche altri progetti internazionali… Insomma, cerco di raccontare al meglio quella che è la visione di questo mestiere. E spero di riuscirci!

SINOSSI PIEDONE

L’ispettore Vincenzo Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. Dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema ma, anzi, sono l’arma migliore per risolvere i casi. Per Vincenzo ritornare nella sua città d’origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio: tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, proverà a ricongiungersi con il passato e a fare pace con i propri fantasmi e con la propria città d’origine.