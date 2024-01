Salvatore Esposito, la romantica proposta di matrimonio a New York

Un inizio 2024 all’insegna del romanticismo quello di Salvatore Esposito, che ha chiesto alla fidanzata Paola Rossi di sposarlo nella splendida cornice della pista di pattinaggio del Rockefeller Center di New York. L’attore, amatissimo dal pubblico per il ruolo di Genny Savastano in Gomorra, anche se un po’ traballante è riuscito a inginocchiarsi e a tirare fuori l’anello dal giaccone, facendo scoppiare in lacrime la futura moglie.