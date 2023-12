In corso a Napoli le riprese della nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Liberamente ispirata a Piedone Lo Sbirro interpretato da Bud Spencer. Protagonista Salvatore Esposito. Nel cast Silvia D'Amico e Fabio Balsamo. Scritta da Peppe Fiore. Diretta da Alessio Maria Federici. Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW