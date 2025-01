Ritrovarsi imprigionati in un luogo angusto, senza via d'uscita e senza apparente possibilità di salvarsi, una trama che a Hollywood è stata sfruttata molte volte - pensiamo a In linea con l'assassino del 2002 o a Buried - Sepolto del 2010, solo per citare qualche titolo - e che torna ad essere il tema portante di un nuovo thriller che punta a catturare l'attenzione degli spettatori regalandogli attimi di tensione ed orrore.

Locked, pellicola statunitense diretta da David Yarovesky, il regista che ha formato anche l'horror L’angelo della Morte – Brightburn, arriverà presto anche in Italia, anche se per ora non si conoscono i dettagli.

Negli States lo distribuirà Paramount+, dopo un passaggio nelle sale fissato per il 21 marzo. Ecco cosa ci racconta del progetto il trailer ufficiale, per ora disponibile in lingua originale e visibile in alto nell'articolo.

Locked, la trama

Un giovane ladro che vive di espedienti e probabilmente autore abituale di piccoli crimini, finisce in una trappola inaspettata dopo aver tentato di rubare un'auto di lusso.

Dopo essersi introdotto nel veicolo, il ragazzo, capisce di non poterne più uscire e ben presto scopre di essere la vittima di un gioco più grande di lui.

Il ladruncolo è in contatto con l'esterno attraverso il telefono della vettura. Dall'altro capo c'è un uomo che, con voce calma, gli dà le istruzioni e gli anticipa che dovrà pagare per le azioni che stava commettendo.

La situazione diventa sempre più rovente e perversa quando la macchina, in realtà un sofisticato veicolo tecnologico, inzia un viaggio nella città, guidata dall'alto.

Mentre nessuno può sentire il prigioniero dall'esterno, l'automobile mette in serio pericolo di vita sia lui che tutti quelli che capitano a tiro. Finché all'esterno compare il suo diabolico proprietario e costruttore...



Il cast guidato da Bill Skarsgård

Bill Skarsgård, attore sempre più al centro della scena cinematografica grazie a succesi globali come il recente Nosferatu, film candidato a 4 premi Oscar, è il protagonista assoluto della scena.

L'attore, con le sue reazioni alle provocazioni dell'uomo misterioso dall'altro capo del telefono (Anthony Hopkins, che vediamo per qualche breve istante nel trailer del film), si fa carico della narrazione che scorre tesa tra un evento inaspettato e l'altro.

La pellicola è girata quasi interamente all'interno dell'abitacolo della macchina nella quale il protagonista finisce intrappolato, fatta eccezione per le scene dove la vettura si vede dall'esterno e per qualche altra scena.

Nel cast, oltre alle due star citate, ci sono pochi altri nomi, gli attori Michael Eklund, Navid Charkhi, Sofia Tesema e la giovane Ashley Cartwright.