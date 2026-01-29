Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata

Lauro torna a Sanremo, questa volta nelle vesti di co-conduttore della seconda serata di mercoledì 25 febbraio, che lo vedrà sul palco accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini. Ad annunciarlo, nel tradizionale appuntamento con il Tg1 delle 20, è il direttore artistico: "Sarà con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall'alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza. Ha detto sì rubando tempo al grande tour che sta preparando, lo ringrazio per questo"

Sarà Achille Lauro, tra le personalità più interessanti della scena artistica italiana contemporanea, a condurre con il direttore artistico Carlo Conti e Laura Pausini la seconda serata del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE).

L'annuncio di Conti e il commento di Lauro

Ad annunciarlo, nel tradizionale appuntamento con il Tg1 delle 20, è il direttore artistico: "Sarà con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall'alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza. Ha detto sì rubando tempo al grande tour che sta preparando, lo ringrazio per questo". "Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione, e poi con Carlo, dopo lo splendido festival dell'anno scorso con Incoscienti giovani, non potevo chiedere di meglio", il commento di Lauro in collegamento al Tg1. Alla domanda su una possibile esibizione canora, l'artista rimette la decisione al direttore artistico: "Comanda Carlo. Io sono solamente un umile co-conduttore in questo caso. Vedremo". Un'ipotesi che lo stesso Carlo Conti non esclude, pur confermando la centralità del suo ruolo di presentatore: "Vedremo se c'è tempo, ma sicuramente farà il co-conduttore per tutta la sera", ha affermato.



L'artista tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston per la prima volta in questa veste dopo le memorabili partecipazioni in gara del 2019 con Rolls Royce, 2020 con Me ne frego, 2022 con "Domenica", 2025 con Incoscienti giovani, e le presenze del 2021, in qualità di super ospite fisso, e del 2023 come ospite speciale.