La Black Strat di David Gilmour è stata venduta da Christie’s a New York per 14,55 milioni di dollari. Lo strumento, protagonista di sei album dei Pink Floyd, proviene dalla collezione del magnate Jim Irsay, morto nel 2025. Il nuovo record supera quello della Martin usata da Kurt Cobain nel 1993. La chitarra era già stata venduta da Gilmour nel 2022 per sostenere ClientEarth

La Black Strat di David Gilmour è stata venduta da Christie’s a New York per 14,55 milioni di dollari, nuovo record per una chitarra all’asta. Lo strumento, utilizzato in sei album dei Pink Floyd, era uno dei pezzi principali della collezione appartenuta all’imprenditore americano Jim Irsay, morto nel 2025.

I passaggi di mano e la storia incisa sul legno La chitarra ha accompagnato Gilmour nelle sessioni di “Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”. L’asta arriva dalla collezione di Jim Irsay — ex proprietario degli Indianapolis Colts, morto nel 2025 — che per anni ha raccolto strumenti come fossero capitoli di un archivio privato. Accanto alla Strat compare anche una Doug Irwin suonata da Jerry Garcia nel suo ultimo concerto con i Grateful Dead. La Black Strat aveva già lasciato Gilmour nel 2022, venduta per 3.975.000 dollari per sostenere ClientEarth. In quell’occasione il chitarrista aveva detto: “Abbiamo bisogno di un pianeta su cui suonare”. Approfondimento Pink Floyd, il mondo celebra l'album "Wish You Were Here"