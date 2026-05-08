Pechino Express, crescono gli ascolti in attesa della finalissima

Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo vincono ancora: sono ufficialmente la coppia da battere. Restano in gara tre coppie: saranno loro a giocarsi la finale di giovedì 14 maggio. Chi vincerà? Ieri Total Audience di 381mila spettatori medi. Interazioni social in crescita di oltre il 40% rispetto a un anno fa
L’arrivo in Giappone porta con sé l’ufficializzazione delle tre coppie che la prossima settimana, giovedì 14 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si giocheranno la vittoria nell’attesissima Finale di Pechino Express. Il podio sarà composto da Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo, I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino e I Veloci Fiona May e Patrick Stevens: resta da stabilire quindi l’ordine delle medaglie che verranno “assegnate” al termine dell’ultima tappa, nella rotta verso Kyoto, dove il conduttore Costantino della Gherardesca, insieme all’inviato per il Giappone Guido Meda, proclameranno vincitori e vinti di questa edizione indimenticabile dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia.
Ascolti in crescita in attesa della finale
Nella nona e penultima corsa di stagione, dopo i 627 km che separano la metropoli di Tokyo all’antica capitale Nara, la vittoria è andata, per la quarta volta, a Le Dj, che si confermano la coppia da battere; busta nera eliminatoria per Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano, imbarcatesi su un volo diretto in Italia proprio a un passo dalla Finale. L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno/+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 381mila spettatori e l’1,8% di share (con il 58% di permanenza). Sui social, invece, 75mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 89mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +43% e +46% rispetto alla stessa puntata dell’anno scorso.
L’episodio precedente, il numero 8 della stagione, ha ottenuto una Total Audience di 1.189.000 spettatori, perfettamente in linea rispetto all’omologo di un anno fa.
Approfondimento
Pechino Express, fuori le Albiceleste: "Pronte a rifarlo mille volte"
Pechino Express, in semifinale eliminate le Albiceleste. FOTO
Le coppie hanno percorso 627 km da Tokyo al Libro Rosso a Nagoya, dove le DJ hanno guadagnato una posizione nella classifica finale, fino al Tappeto Rosso a Nara. Il nuovo inviato, Guido Meda, ha fatto perdere ai Veloci una posizione in classifica con la Bandiera Asciugona. Tra biglietti da visita, mini-sushi, Mai dire Pechino con il commento della Gialappa’s Band, haikū, Rage Room e cervi, DJ, Raccomandati e Veloci sono in finale, mentre le Albiceleste sono state eliminate contro Fiona May e Patrick Stevens