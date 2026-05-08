Pechino Express, crescono gli ascolti in attesa della finalissima

Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo vincono ancora: sono ufficialmente la coppia da battere. Restano in gara tre coppie: saranno loro a giocarsi la finale di giovedì 14 maggio. Chi vincerà? Ieri Total Audience di 381mila spettatori medi. Interazioni social in crescita di oltre il 40% rispetto a un anno fa

L’arrivo in Giappone porta con sé l’ufficializzazione delle tre coppie che la prossima settimana, giovedì 14 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , si giocheranno la vittoria nell’attesissima Finale di Pechino Express . Il podio sarà composto da Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo , I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino e I Veloci Fiona May e Patrick Stevens : resta da stabilire quindi l’ordine delle medaglie che verranno “assegnate” al termine dell’ultima tappa, nella rotta verso Kyoto, dove il conduttore Costantino della Gherardesca , insieme all’inviato per il Giappone Guido Meda , proclameranno vincitori e vinti di questa edizione indimenticabile dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia.

Ascolti in crescita in attesa della finale

Nella nona e penultima corsa di stagione, dopo i 627 km che separano la metropoli di Tokyo all’antica capitale Nara, la vittoria è andata, per la quarta volta, a Le Dj, che si confermano la coppia da battere; busta nera eliminatoria per Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano, imbarcatesi su un volo diretto in Italia proprio a un passo dalla Finale. L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno/+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 381mila spettatori e l’1,8% di share (con il 58% di permanenza). Sui social, invece, 75mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 89mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +43% e +46% rispetto alla stessa puntata dell’anno scorso.

L’episodio precedente, il numero 8 della stagione, ha ottenuto una Total Audience di 1.189.000 spettatori, perfettamente in linea rispetto all’omologo di un anno fa.