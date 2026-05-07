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Pechino Express 2026, eliminate le Albiceleste. DJ, Raccomandati e Veloci in finale. FOTO

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Le coppie hanno percorso 627 km da Tokyo al Libro Rosso a Nagoya, dove le DJ hanno guadagnato una posizione nella classifica finale, fino al Tappeto Rosso a Nara. Il nuovo inviato, Guido Meda, ha fatto perdere ai Veloci una posizione in classifica con la Bandiera Asciugona. Tra biglietti da visita, mini-sushi, Mai dire Pechino con il commento della Gialappa’s Band, haikū, Rage Room e cervi, DJ, Raccomandati e Veloci sono in finale, mentre le Albiceleste sono state eliminate contro Fiona May e Patrick Stevens

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