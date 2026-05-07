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Poi, anche i Veloci e Guido Meda sono arrivati alla spiaggia di Odaiba e hanno affrontato le tre prove. Patrick Stevens, però, non è riuscito a superare la terza prova e ha quindi dovuto scontare la penalità. Per pochi minuti hanno poi mancato il treno e hanno dovuto aspettare quello successivo. Intanto, Raccomandati, DJ e Albiceleste sul treno hanno aperto una busta e hanno scoperto di dover imparare tre haikū, componimenti in giapponese.

Pechino Express, le DJ e la prova del ping pong. VIDEO