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Pechino Express 2026, nell'ultima tappa in Cina eliminati i Rapper. FOTO

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Nell'ultima tappa in Cina, le coppie hanno viaggiato da Dengfeng, al Libro Rosso a Luoyang (dove Veloci, DJ e Raccomandati hanno partecipato alla prova vantaggio sul ping pong, poi vinta dai Veloci che hanno guadagnato una posizione nella classifica finale), fino al Tappeto Rosso nella città di Xi’an. Dopo i commoventi videomessaggi delle famiglie, i Raccomandati hanno ottenuto l'accesso diretto in Giappone, mentre i Veloci sono arrivati primi e tra Albiceleste e Rapper hanno scelto di eliminare i secondi.

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