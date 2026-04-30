Nell'ultima tappa in Cina, le coppie hanno viaggiato da Dengfeng, al Libro Rosso a Luoyang (dove Veloci, DJ e Raccomandati hanno partecipato alla prova vantaggio sul ping pong, poi vinta dai Veloci che hanno guadagnato una posizione nella classifica finale), fino al Tappeto Rosso nella città di Xi’an. Dopo i commoventi videomessaggi delle famiglie, i Raccomandati hanno ottenuto l'accesso diretto in Giappone, mentre i Veloci sono arrivati primi e tra Albiceleste e Rapper hanno scelto di eliminare i secondi.