L’attore due volte premio Oscar interpreterà il generale cartaginese in un film epico prodotto da Netflix. Le riprese, previste per la prossima estate, si svolgeranno negli studi di Cinecittà. Il divo di Hollywood si prepara dunque a tornare in Italia per un nuovo progetto cinematografico di respiro internazionale

Denzel Washington sarà Annibale nel nuovo kolossal Netflix girato a Cinecittà. Il divo di Hollywood si prepara a tornare in Italia per un nuovo progetto cinematografico destinato a richiamare grande attenzione internazionale. L’attore due volte premio Oscar interpreterà infatti il generale cartaginese Annibale in un film epico prodotto da Netflix e diretto da Antoine Fuqua. Le riprese si svolgeranno negli studi di Cinecittà e sono previste per la prossima estate. La notizia è stata riportata dal magazine statunitense Variety, secondo cui la consolidata collaborazione tra il regista Antoine Fuqua e il celebre interprete statunitense Denzel Washington porterà ancora una volta entrambi nella capitale italiana. Dopo il successo della loro esperienza condivisa su The Equalizer 3, Fuqua e Washington torneranno quindi a lavorare insieme in un progetto che si preannuncia ambizioso e spettacolare, ambientato nell’antichità. In questa nuova produzione, Washington assumerà il ruolo del leggendario condottiero cartaginese, una figura storica nota per le sue straordinarie capacità strategiche e militari. Le riprese, secondo le prime indiscrezioni, si svolgeranno in diverse location italiane di grande suggestione, in grado di ricreare l’atmosfera epica e autentica del periodo storico in questione. La collaborazione tra regista e attore, ormai consolidata e caratterizzata da una forte intesa creativa, promette di dare vita a un film che coniugherà azione, dramma e grande cura storica, attirando sicuramente l’attenzione di un pubblico internazionale.

Un progetto in pre-produzione con grandi nomi del cinema Il film, al momento ancora privo di un titolo ufficiale, è stato scritto da John Logan, sceneggiatore premiato con l’Oscar e noto per aver firmato opere come The Aviator e Il Gladiatore. Attualmente la pellicola si trova nella fase di pre-produzione, mentre in Italia è già iniziata la ricerca delle location che ospiteranno gran parte delle riprese. Secondo le informazioni disponibili, molte delle scene più spettacolari saranno girate proprio nel territorio italiano. Alla fotografia dovrebbe lavorare Robert Richardson, direttore della fotografia che ha vinto tre premi Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. Richardson è anche conosciuto per le sue collaborazioni di lunga data con Quentin Tarantino e con lo stesso Antoine Fuqua. Approfondimento Denzel Washington: "L'Oscar non mi interessa"

Il leggendario condottiero cartaginese al centro della storia Sebbene la trama non sia stata ancora resa pubblica, il film sarà incentrato sulla figura storica di Annibale. Il comandante cartaginese è ricordato soprattutto per la sua straordinaria impresa militare durante la seconda guerra punica, quando invase l’Italia attraversando le Alpi a cavallo di un elefante. Sotto la guida di Annibale, l’esercito cartaginese ottenne importanti vittorie contro i Romani. Questi successi consentirono al generale di mantenere il controllo su gran parte dell’Italia meridionale per un periodo di 15 anni. La sua campagna militare si concluse infine con la sconfitta inflittagli dai Romani nella celebre battaglia di Zama. Approfondimento Denzel Washington, lite con un fotografo sul red carpet di Cannes

La sesta collaborazione tra Washington e Fuqua Per Denzel Washington si tratta di un ulteriore ruolo legato all’antichità romana. L’attore è stato infatti recentemente applaudito per la sua interpretazione in Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, un altro film ambientato nel mondo dell’antica Roma. Il nuovo progetto su Annibale segnerà inoltre la sesta collaborazione tra Washington e Antoine Fuqua. Il sodalizio artistico tra i due ha avuto un momento decisivo nel 2001 con Training Day, film diretto da Fuqua che valse a Washington il suo secondo Oscar, il primo come miglior attore protagonista. Negli anni successivi la coppia ha continuato a lavorare insieme più volte. Nel 2023, ad esempio, regista e attore hanno girato in Italia, sempre a Cinecittà, il terzo capitolo della saga The Equalizer. Approfondimento Highest 2 Lowest, trailer del film con Denzel Washington e A$AP Rocky