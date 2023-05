9/11 ©IPA/Fotogramma

Haley Bennett è Emma Cullen, la giovane vedova che assume i Sette. Decide di agire quando Bogue incendia la chiesa e uccide alcuni abitanti per lanciare un messaggio: se non gli avessero venduto i terreni per pochi denari, li avrebbe uccisi tutti. Così, Emma si avventura nei villaggi vicini in cerca di pistolero da assoldare per proteggere Rose Creek