Milano Fashion Week, le collezioni di Prada e Tod's. VIDEO

Alla Fondazione Prada la sfilata con la nuova collezione del brand firmata dal duo creativo Miuccia Prada e Raf Simons è espressione di un nuovo "Prada pensiero".

In tempi incerti come i nostri, o meglio scomodi, spiega Miuccia Prada, la chiarezza diventa rassicurante. Da qui, una collezione che si potrebbe definire essenziale, apparentemente semplice, ma in realtà realizzata attraverso complesse costruzioni. Raf Simons spiega che i capi rimandano al passato, a quell'indagine e a quel ribaltamento dei paradigmi che fanno parte della tradizione del brand e che ora tornano prepotentemente per creare qualcosa di nuovo.

Perché, aggiunge Miuccia Prada, ricordare è segno di rispetto.



Tra le meravigliose stanze di Villa Necchi Campiglio scopriamo la nuova collezione Tod's, simbolo dell'eleganza italiana e una vera celebrazione della tradizione artigianale, composta da pezzi classici del guardaroba realizzati con pellame morbidissimo, con l'esclusivo Winter Gommino protagonista assoluto.

Una collezione che va oltre la moda e le tendenze per raccontare i grandi valori del Made in Italy che, spiega Diego Della Valle ai nostri microfoni, rischiano di essere oscurati dall'inchiesta sulla filiera della moda, su cui occorre fare molta chiarezza. "Noi imprenditori, ma soprattutto il piccolo artigiano non può fare nulla. Deve lavorare e lavora. Come può controllare cinque punti di filiera dietro a lui, come si fa? Quindi, bisogna sedersi un attimo e capire che loro sono parte lesa, i giovani e i piccoli imprenditori, noi li dobbiamo tutelare, e anche la nostra posizione, e dobbiamo fare in modo che le nostre aziende facciano le cose migliori. Quello che non bisogna pensare è che si possa parlare di caporalato. Il nostro è un mondo di gente perbene. Facciamo una bella legge, vera, che si adatta al nostro settore. Per farla non ci vuole più di dieci giorni".