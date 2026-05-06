Elisa, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Sabato 9 maggio l’artista concluderà la tournée con lo show in programma al Palasele di Eboli. Tra i suoi grandi successi ricordiamo Eppure sentire (un senso di te), L’anima vola, A modo tuo, No Hero, Se piovesse il tuo nome e O forse sei tu
Ultimo appuntamento della tournée di Elisa. Sabato 9 maggio l’artista saluterà il pubblico con lo spettacolo in scena al Palasele di Eboli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show di Elisa: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elisa a eboli, la possibile scaletta del concerto
Dopo essersi esibita in numerose città, il 9 maggio la voce di Luce (Tramonti a nord est) concluderà il tour con il concerto in programma al Palasele. Questo l’indirizzo della struttura: via Serracapilli, 84025, Eboli. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani più amati della discografia di Elisa (FOTO). Queste le canzoni eseguite il 10 novembre al concerto all’Unipol Forum di Assago:
- Dillo solo al buio
- Sesso debole
- Labyrinth
- Rainbow
- Broken
- Vivere tutte le vite
- Heaven
- Stay
- Eppure sentire
- Hallelujah
- Promettimi
- Anche fragile
- Ti vorrei sollevare
- Medley
- Intro Cosmos
- Ti chiamerò amore con Charlie Charles
- Dancing
- Outro Girls
- Se piovesse il tuo nome con Dardust
- Seta - Palla al centro con Dardust
- Nonostante tutto
- No Hero
- Brutta storia con Emma e Juli
- L’anima vola con Emma
- Luce (Tramonti a nord est)
- Together
- Gli ostacoli del cuore
- Buona stella con Eros Ramazzotti
- A modo tuo
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Elisa è tra le artiste più amate della scena italiana. Nel 1997 la cantante ha pubblicato l’album Piper & Flowers contenente il singolo Labyrinth. Quattro anni dopo Elisa ha debuttato in italiano trionfando con Luce (Tramonti a nord est) alla 51esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione del venticinquesimo anniversario della vittoria, l’artista ha raccontato: “Dopo due album in inglese, il brano ha segnato il mio debutto in italiano: nato con il titolo Come Speak to Me, l’ho poi tradotto e adattato insieme a Zucchero, diventando Luce, la canzone vincitrice del cinquantunesimo Festival di Sanremo. Era la mia prima volta in italiano e la canzone che avevo scritto parlava di una storia vissuta sulla mia pelle. Luce è ancora oggi la canzone più premiata nella storia del Festival con sei riconoscimenti ottenuti, tra cui il Premio della Critica Mia Martini. Grazie per tutto l’amore e l’affetto per questa canzone che per me è stata ed è ancora così importante”.
Negli anni successivi l'artista ha incantato il pubblico con numerosi successi, tra gli album più popolari troviamo Lotus e Diari aperti. Per quanto riguarda i brani, citiamo Eppure sentire (un senso di te), L’anima vola, Ti vorrei sollevare con Giuliano Sangiorgi, A modo tuo, No Hero, Se piovesse il tuo nome, O forse sei tu, quest’ultima classificatasi al secondo posto della 72esima edizione del Festival di Sanremo.
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