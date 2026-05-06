Elisa, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Elisa è tra le artiste più amate della scena italiana. Nel 1997 la cantante ha pubblicato l’album Piper & Flowers contenente il singolo Labyrinth. Quattro anni dopo Elisa ha debuttato in italiano trionfando con Luce (Tramonti a nord est) alla 51esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione del venticinquesimo anniversario della vittoria, l’artista ha raccontato: “Dopo due album in inglese, il brano ha segnato il mio debutto in italiano: nato con il titolo Come Speak to Me, l’ho poi tradotto e adattato insieme a Zucchero, diventando Luce, la canzone vincitrice del cinquantunesimo Festival di Sanremo. Era la mia prima volta in italiano e la canzone che avevo scritto parlava di una storia vissuta sulla mia pelle. Luce è ancora oggi la canzone più premiata nella storia del Festival con sei riconoscimenti ottenuti, tra cui il Premio della Critica Mia Martini. Grazie per tutto l’amore e l’affetto per questa canzone che per me è stata ed è ancora così importante”.

Negli anni successivi l'artista ha incantato il pubblico con numerosi successi, tra gli album più popolari troviamo Lotus e Diari aperti. Per quanto riguarda i brani, citiamo Eppure sentire (un senso di te), L’anima vola, Ti vorrei sollevare con Giuliano Sangiorgi, A modo tuo, No Hero, Se piovesse il tuo nome, O forse sei tu, quest’ultima classificatasi al secondo posto della 72esima edizione del Festival di Sanremo.