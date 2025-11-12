Grandi artisti, e grandi amici di Luca Carboni, i tre erano presenti al ritorno live (dopo sei anni) della voce di "Mare Mare"

Assente dalle scene da sei anni, Luca Carboni è tornato a esibirsi dal vivo. L'ha fatto al Forum di Milano, martedì 11 novembre, col suo concerto Rio Ari O (IL RACCONTO). Sul palco, insieme a lui, gli amici di sempre.

Cesare Cremonini, Elisa e Jovanotti al fianco di Luca Carboni

Reduce da un periodo difficile, che l'ha visto lottare contro un tumore ai polmoni, Luca Carboni - per il suo ritorno live - ha voluto tre grandi artisti e amici: Cesare Cremonini, Elisa e Jovanotti.

"Il concerto di Luca Carboni al Forum di Milano, il suo ritorno sul palco, è stato uno degli spettacoli più importanti e belli, veri, potenti a cui io abbia mai assistito. C’erano le anime speciali di Elisa e Jovanotti insieme a me per omaggiare un Artista unico. Ho potuto esordire al sassofono su Mare Mare, uno dei tanti capolavori messi in fila questa sera. Sono pieno di gioia per te, Luca, per Marina e tutte le persone che ti vogliono bene. Grazie", ha scritto Cremonini su Instagram, al termine della serata. Poco prima, sul palco, era stato Jovanotti a parlare: "Nel 1992 feci un tour improbabile, all’inizio ci credeva solo Luca… Io per la prima volta mi sono esibito in un palazzetto, all'epoca suonavo nei locali. Non solo mi convinse ma mi esaltai, fu un incontro di uomini, di quelli per i quali le amicizie non finiscono mai". Mentre Elisa, che al Forum ha duettato con Luca Carboni sulle note di Vieni a vivere con me, ha confessato: "Un sogno essere qua, tu per me sei una leggenda vivente".

In chiusura di concerto, i quattro artisti hanno cantato tutti insieme sulle note di Mare Mare.