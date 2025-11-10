Cesare Cremonini, il nuovo brano La Santa Pennicanza: testo e video

Un tributo a Fiorello, a Renzo Arbore e a quei maestri che hanno trasformato ironia e cultura popolare in arte musicale. L’8 novembre 2025 ha segnato una nuova tappa nel percorso artistico del cantautore bolognese, che ha stupito il pubblico con un brano dal ritmo swing e dal tono surreale, scritto per accompagnare il debutto del programma radiofonico di Fiorello, La Pennicanza. Ecco le parole e il significato

Nei giorni scorsi è uscito il nuovo brano di Cesare Cremonini, intitolato La Santa Pennicanza.

Un tributo a Fiorello, a Renzo Arbore e a quei maestri che hanno trasformato ironia e cultura popolare in arte musicale. L’uscita è avvenuta l’8 novembre 2025, data ha segnato una nuova tappa nel percorso artistico del cantautore bolognese, che ha stupito il pubblico con un brano dal ritmo swing e dal tono surreale, scritto per accompagnare il debutto del programma radiofonico di Fiorello, La Pennicanza.

Una pubblicazione arrivata a sorpresa che rappresenta un ritorno di Cremonini alle sonorità leggere e sofisticate tipiche della grande tradizione dell’intrattenimento italiano. Per l’occasione, l’artista ha scelto un palcoscenico simbolico: i tetti degli studi Rai di via Asiago, a Roma. Lì ha presentato per la prima volta la canzone in un’atmosfera che evocava i varietà di un tempo, tra sorrisi, ritmo e teatralità. La Santa Pennicanza intreccia suggestioni e riferimenti che vanno da Renato Carosone a Renzo Arbore, passando per Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Lucio Dalla: una linea ideale che unisce ironia, poesia e spirito popolare.

Scopriamo o di seguito il testo e il significato. In fondo a questo articolo potete guardare il video ufficiale della canzone.

La Santa Pennicanza, il testo

[Strofa 1]

La pennicanza è una sostanza

Che si consuma dopo i pasti in abbondanza

Prende l'onda della sognanza

La dormiglianza è un'arte fai da te

La pennicanza, che bella usanza

Porta la pace e la tolleranza

E a chi non piace, non ha importanza

Cantiamo: "Viva la santa pennicanza"



[Ritornello]

La pennicanza, oh, pennicanza

Dormi beato come in vacanza

Canta alla radio tutta l'Italia

Evviva evviva la santa pennicanza



[Strofa 2]

Piace al curato che dice messa

Non fa peccato chi la confessa

La fa il notaio e la contessa

Sopra il divano cadde la penna

La sbadiglianza è buona usanza

Per chi si gode la latitanza

E pure il ladro che se ne vanta

Si è fatto un anno di santa pennicanza [Ritornello]

La pennicanza, oh, pennicanza

Dormi beato come in vacanza

Canta alla radio tutta l'Italia

Evviva evviva la santa pennicanza



[Post-Ritornello]

Le nuvole fanno la confabulanza

Le stelle danzano in luminanza

In mezzo al cielo con tracotanza

Brilla la santa pennicanza



[Outro]

E un cuore esplode con risonanza

Una dedica ai pionieri della leggerezza intelligente Attraverso i propri canali social, Cesare Cremonini ha raccontato la genesi del progetto: “È una canzone ‘alla Arbore’ – ha scritto – come quelle di Indietro tutta e Quelli della notte. Canzoni nate liberamente, che con semplicità e ironia taglienti arrivavano davvero a tutti, raccontando un’Italia che stava cambiando. Dedicare una canzone al ritorno del più grande showman italiano è stato per me un onore e una sfida, un esperimento e un’ispirazione”. Nelle sue parole si percepisce un sincero senso di gratitudine verso quella tradizione che ha saputo coniugare leggerezza e profondità, costruendo un linguaggio capace di parlare al cuore del pubblico e, al tempo stesso, di riflettere sul cambiamento sociale e culturale del Paese. Approfondimento CremoniniLIVE25, arriva l’album con i migliori successi dal vivo

Il desiderio di riportare in vita una stagione artistica Cremonini ha poi aggiunto: “Ho sempre desiderato recuperare la tradizione del teatro d’avanguardia italiano, da cui sono nati straordinari cantautori come Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Rino Gaetano e lo stesso Dalla, che sono riusciti a legare l’intrattenimento alla cultura popolare. Credo sia venuto il momento, la sento come una necessità, di recuperare e valorizzare quello stile musicale che ha caratterizzato una delle epoche più luminose della cultura dell’intrattenimento italiano”. In queste riflessioni emerge l’intenzione di restituire vitalità a un periodo irripetibile della scena musicale e teatrale italiana, in cui la sperimentazione e l’ironia convivevano in un equilibrio perfetto. L’obiettivo è far rivivere quella libertà creativa che mescolava satira, musica e poesia, trasformando lo spettacolo in un’esperienza culturale condivisa. Approfondimento Cesare Cremonini, gran finale di tour all'Olimpico di Roma

Un suono che fonde memoria e innovazione Il brano è frutto della collaborazione tra Cesare Cremonini e Alessandro De Crescenzo, che ne hanno curato scrittura e produzione. La Santa Pennicanza è stata registrata negli studi Fonoprint di Bologna, un luogo che ha segnato la storia della musica italiana. L’arrangiamento, arricchito da fiati, fisarmonica, percussioni e dalla voce di Alessia Tondo, restituisce un’atmosfera vivace e retrò, pur restando ancorata a una sensibilità contemporanea. La combinazione di strumenti acustici e spirito moderno rispecchia la doppia anima del brano: da un lato la celebrazione delle radici musicali italiane, dall’altro la volontà di reinterpretarle attraverso lo sguardo di un autore del presente. Approfondimento Roma: Cremonini e Jovanotti cantano L'ombelico del mondo