CremoniniLIVE25, arriva l’album con i migliori successi dal vivo

Il disco uscirà il 21 novembre. Per celebrare la carriera e il nuovo progetto live dal 18 al 22 sempre di novembre a Milano aprirà uno speciale pop-up store al 10 di Corso Como. Sul palco tornerà a giugno 2026
CremoniniLIVE25 apparirà il prossimo 21 novembre e nasce non come un semplice album dal vivo bensì come la fotografia di un momento decisivo nella carriera di Cesare Cremonini. La scaletta del live, infatti, attraversa un repertorio così ricco di successi da restituire la misura di un percorso che appartiene ormai al canone della musica italiana contemporanea, con una sequenza di brani capace di raccontare più di venticinque anni di carriera senza mai perdere forza o attualità.
CremoniniLIVE25 sarà disponibile in digitale e in formato fisico in versione triplo vinile e doppio CD per tutto il mercato e include un libretto con immagini inedite che ripercorrono i momenti più intensi del tour, accompagnato da un codice digitale che consentirà di rivedere il meglio dei concerti negli stadi 2025. Un modo per rivivere, anche a distanza di tempo, l’energia e la magia di uno spettacolo iconico. In esclusiva sullo shop di Universal Music Italia è possibile trovare anche il Doppio Cd e triplo vinile autografati e numerati (in edizione limitata).
IL POP-UP STORE E I CONCERTI DEL 2026
Per celebrare l’uscita di CremoniniLIVE25, dal 18 al 22 novembre a Milano aprirà uno speciale pop-up store in 10 di Corso Como. Nell’esclusivo shop sarà possibile acquistare il nuovo album live, la discografia di Cesare Cremonini e il merchandise dell’artista. Nella giornata del 21 novembre il cantautore sarà presente all’interno dello store per una photo opportunity con i fan che avranno pre-ordinato il disco solo sullo shop di Universal Music Italia o direttamente al pop-store nella settimana di apertura (l’evento è fino a esaurimento posti). Per rivederlo sul palco bisognerà attendere il 2026 quando sono stati annunciati quattro grandi eventi live che rappresentano una nuova sfida per l'artista bolognese: il CREMONINI LIVE26 farà tappa in alcuni luoghi iconici della musica in Italia: il Circo Massimo di Roma (6 giugno), l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), la Visarno Arena di Firenze (17 giugno).
