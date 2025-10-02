CremoniniLIVE25, arriva l’album con i migliori successi dal vivo

CremoniniLIVE25 apparirà il prossimo 21 novembre e nasce non come un semplice album dal vivo bensì come la fotografia di un momento decisivo nella carriera di Cesare Cremonini. La scaletta del live, infatti, attraversa un repertorio così ricco di successi da restituire la misura di un percorso che appartiene ormai al canone della musica italiana contemporanea, con una sequenza di brani capace di raccontare più di venticinque anni di carriera senza mai perdere forza o attualità.



CremoniniLIVE25 sarà disponibile in digitale e in formato fisico in versione triplo vinile e doppio CD per tutto il mercato e include un libretto con immagini inedite che ripercorrono i momenti più intensi del tour, accompagnato da un codice digitale che consentirà di rivedere il meglio dei concerti negli stadi 2025. Un modo per rivivere, anche a distanza di tempo, l’energia e la magia di uno spettacolo iconico. In esclusiva sullo shop di Universal Music Italia è possibile trovare anche il Doppio Cd e triplo vinile autografati e numerati (in edizione limitata).