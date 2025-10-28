Cesare Cremonini contro il libro dell'ex fidanzata Martina Maggiore

“Una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importante, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. Magari ho delle cose familiari che vorrei proteggere per rispetto della mia famiglia”. In una puntata del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Cesare Cremonini ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Martina Maggiore, che era durata dal 2018 al 2022. Nel marzo 2025, la donna aveva pubblicato il libro Ma che stupida ragazza, dove aveva raccontato le presunte infedeltà del cantante nei suoi confronti. “Una mattina, ero sola in casa, ho sentito il suono delle notifiche arrivare dal suo studio. Ho guardato sul suo computer, che era collegato al suo WhatsApp, e ho trovato una serie di chat: si scriveva con alcune ragazze. Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere. Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla, perché avevo invaso la sua privacy. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato”, aveva spiegato in un’intervista a Oggi, dove aveva anticipato i contenuti del libro. Dopo un confronto, avrebbe ritrovato altre presunte chat: “Mi aveva mentito. Ma avevo paura di perderlo perché ero diventata dipendente da lui”. Con l’addio, “sono sprofondata nell’abisso. Dopo un paio di mesi ho visto che era a Maratea, uno dei nostri posti del cuore, con un’altra. Ero annientata dal dolore. Mi sembrava che nulla avesse più senso”. Ora Cremonini ha raccontato la sua versione dei fatti: “Ho avuto la spiacevole esperienza di far parte anche io purtroppo del mondo del gossip, in maniera indiretta, nel senso che mi sono capitate delle cose che mi hanno portato lì. Il gossip non è reale, è una trasformazione della realtà. Bisogna lasciar correre. Io lo faccio”. E ancora: ““Vorrei almeno mi dicessi cosa vuoi scrivere per proteggere la mia famiglia”, ho detto. “Poi fallo”. E invece no”. Per il cantautore bolognese, “questa è stata una sofferenza talmente grande e talmente profonda. Ne sono uscito più forte, perché alla fine sei più forte di questo e devi saperlo. In più viviamo in un’epoca in cui il male e il bene vanno insieme. Ho capito che l’hater è il tuo più grande fan: non esiste un amore più grande dell’odiare qualcuno”.