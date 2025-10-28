Cesare Cremonini contro il libro dell'ex fidanzata Martina Maggiore

Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, il cantautore bolognese ha rotto il silenzio sulla fine della storia durata dal 2018 al 2022. Nel marzo 2025, lei aveva pubblicato Ma che stupida ragazza, dove aveva raccontato le presunte infedeltà di lui
“Una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importante, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. Magari ho delle cose familiari che vorrei proteggere per rispetto della mia famiglia”. In una puntata del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Cesare Cremonini ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Martina Maggiore, che era durata dal 2018 al 2022. Nel marzo 2025, la donna aveva pubblicato il libro Ma che stupida ragazza, dove aveva raccontato le presunte infedeltà del cantante nei suoi confronti. “Una mattina, ero sola in casa, ho sentito il suono delle notifiche arrivare dal suo studio. Ho guardato sul suo computer, che era collegato al suo WhatsApp, e ho trovato una serie di chat: si scriveva con alcune ragazze. Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere. Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla, perché avevo invaso la sua privacy. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato”, aveva spiegato in un’intervista a Oggi, dove aveva anticipato i contenuti del libro. Dopo un confronto, avrebbe ritrovato altre presunte chat: “Mi aveva mentito. Ma avevo paura di perderlo perché ero diventata dipendente da lui”. Con l’addio, “sono sprofondata nell’abisso. Dopo un paio di mesi ho visto che era a Maratea, uno dei nostri posti del cuore, con un’altra. Ero annientata dal dolore. Mi sembrava che nulla avesse più senso”. Ora Cremonini ha raccontato la sua versione dei fatti: “Ho avuto la spiacevole esperienza di far parte anche io purtroppo del mondo del gossip, in maniera indiretta, nel senso che mi sono capitate delle cose che mi hanno portato lì. Il gossip non è reale, è una trasformazione della realtà. Bisogna lasciar correre. Io lo faccio”. E ancora: ““Vorrei almeno mi dicessi cosa vuoi scrivere per proteggere la mia famiglia”, ho detto. “Poi fallo”. E invece no”. Per il cantautore bolognese, “questa è stata una sofferenza talmente grande e talmente profonda. Ne sono uscito più forte, perché alla fine sei più forte di questo e devi saperlo. In più viviamo in un’epoca in cui il male e il bene vanno insieme. Ho capito che l’hater è il tuo più grande fan: non esiste un amore più grande dell’odiare qualcuno”.
LE TAPPE DELLA STORIA D'AMORE
Martina Maggiore, originaria di Rimini ma studentessa all’Università di Bologna, aveva conosciuto Cesare Cremonini in palestra. Il primo appuntamento tra i due era avvenuto nella pizzeria di un centro commerciale. “Qualsiasi cosa facesse, mi portava con sé, si prendeva cura di me, mi faceva sentire importante”, aveva raccontato la donna nell’intervista a Oggi, dove aveva anche ricordato le vacanze insieme a Cortina o alle Maldive. “Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma purtroppo mi ha ferita molto”, aveva scritto su Instagram nel 2023, dopo la rottura. Per riprendersi del tutto, Maggiore aveva poi impiegato due anni tra terapia, scrittura e viaggi. “È stato il primo vero amore, gli vorrò sempre bene. Ci siamo risentiti, mi ha detto che stava scrivendo un’altra canzone dedicata a me, Ora che non ho più te. Gli avevo scritto che ero orgogliosa di lui, mi ha risposto che lo avevo fatto commuovere. Sono stati gli ultimi messaggi belli che ci siamo mandati”, aveva raccontato in seguito. Finora, Cremonini non aveva commentato le dichiarazioni dell’ex fidanzata. Nel frattempo ha avuto una storia con la giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti e con l’ex ballerina e volto di Amici nel 2011 Caterina Licini, che è anche la protagonista del videoclip del brano Ora che non ho più te.
