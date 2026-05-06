Megan Gale , indimenticabile volto degli spot dell’operatore telefonico Omnitel (poi diventata Vodafone Italia) negli anni Novanta, è tornata nel 2026 nella nuova campagna di un altro operatore delle comunicazioni, iliad . L’ex modella e attrice, 51 anni, ha quindi sfidato l’era dell’intelligenza artificiale e in Piazza Tommaseo, a Milano, ha sfoggiato lo stesso sorriso che aveva illuminato gli spettatori negli scorsi decenni per sottolineare il valore del "per sempre". “Il ritorno di Megan diventa così il punto di partenza per una riflessione più ampia sulla fiducia e sulle scelte che oggi siamo disposti a rimettere in discussione”, ha scritto in una nota l’azienda. “Tornare in Italia dopo così tanti anni è stato davvero molto speciale, un vero sogno”, ha aggiunto l’attrice. “Non sono rimasta in città a lungo, ma il tempo che ho trascorso lì ha fatto riaffiorare tanti meravigliosi ricordi. L’Italia è sempre stata molto vicina al mio cuore, così come lo sono gli italiani. Per questa opportunità sono profondamente grata a iliad per avermi dato la possibilità di lavorare insieme a loro. Sono un’azienda e un marchio meravigliosi, e sono onorata che mi abbiano scelta per rappresentarli e mi abbiano permesso di tornare in un Paese che amo davvero tanto”.

LA CARRIERA

Nata il 7 agosto 1975 a Perth, in Australia, Megan Gale ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda nel 1994 quando, alla soglia dei 20 anni, ha vinto un concorso per modelle. Da allora ha lavorato con stilisti come Gianfranco Ferré, Gai Mattiolo, Mariella Burani e Angelo Marani ed è apparsa sulle copertine di riviste come Vogue, Marie Claire e Grazia. Ha poi raggiunto la fama in Italia nel 1999 come protagonista degli spot pubblicitari dell’operatore di telefonia mobile Omnitel (poi diventata Vodafone Italia), con la quale ha proseguito la collaborazione fino al 2006. Nel 2001 è comparsa nel videoclip del brano www.mipiacitu dei Gazosa e ha condotto il Festival di Sanremo 2001 con Raffaella Carrà, mentre nel 2003 ha posato per il calendario sexy del mensile Max. Ha inoltre recitato nel ruolo di sé stessa, una simpatica modella di un metro e 80 di altezza, nelle commedie all’italiana Vacanze di Natale 2000 (1999) di Carlo Vanzina e Body Guards – Guardie del corpo (2000) di Neri Parenti con Massimo Boldi e Christian De Sica. Ha poi recitato, in ruoli sempre differenti, anche in altre pellicole, rispettivamente Stregati dalla luna (2001) di Pino Ammendola e Nicola Pistoia, Stealth – Arma suprema (2005) di Rob Cohen, The Water Diviner (2014) di e con Russell Crowe, Mad Max: Fury Road (2015) di George Miller e Tremila anni di attesa (2022) di George Miller e con Tilda Swinton e Idris Elba. In Australia ha condotto alcuni show e ha sfilato per diversi anni per lo stilista David Jones, fino all’annuncio nel 2008 del suo ritiro dalle passerelle. Dalle nozze con il giocatore di football australiano Shaun Hampson, che aveva iniziato a frequentare nel 2011, ha avuto due figli: River, nato nel 2014, e Rosie, nata nel 2017. Ora è tornata nella campagna pubblicitaria di iliad, per un vero e proprio effetto Amarcord.