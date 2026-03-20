Il pubblico dei social media più o meno giovane sta riscoprendo la magia di un decennio indimenticabile attraverso gli scatti d'epoca delle icone di quella stagione memorabile. L'album dei ricordi scorre sulle note di "Iris" dei Goo Goo Dolls

La storia relativamente recente dei social media dimostra quanto le challenge e i social trend virali siano apprezzati anche dalle celebrity che vantano profili con milioni di follower e poiché la nostalgia è un trend supremo che non conosce cali, c'era da aspettarsi che quello nato nelle ultime settimane, incentrato sugli anni Novanta, diventasse popolarissimo tra le star che in quel periodo erano grandi davvero.

"Mum, what were you like in the 90s?", ovvero: "Mamma, come eri negli Anni '90?". Per rispondere bastano le foto, scatti spesso spontanei, senza pose studiate, con troppo flash. Imperfetti eppure seducenti.

Chi sono i protagonisti, o meglio, chi erano? Da Sharon Stone alle Spice Girls, da Reese Witherspoon a Brooke Shields. Non si contano le star che hanno aperto l'album fotografico per postare sui social le loro fotografie del cuore.

Molte sono state famose soprattutto in quella stagione ma per la maggior parte lo sono ancora.

Spingiamo il tasto play insieme a loro. Partirà per tutte la stessa canzone: Iris, hit del 1998 dal fascino senza tempo dei Goo Goo Dolls.





Perché gli anni '90? Il trend incrollabile della nostalgia Come si fa a spiegare in pochi secondi a chi è nato nel nuovo millennio cosa sono stati gli Anni Novanta?

Difficile ma non impossibile per i vip che stanno partecipando da settimane al trend social che sta riportando online i loro momenti più gloriosi di trent'anni fa.

Perché gli Anni Novanta? La risposta è abbastanza ovvia.

Il decennio con cui si è chiuso il vecchio millennio è stato l'ultimo caratterizzato da una dose di genuinità difficile da trovare negli anni successivi, anche tra le star.

Gli ultimi anni prima dell'avvento massiccio di internet. Gli ultimi prima del radicale cambio del mondo occidentale avvenuto con l'11 settembre.

I social media erano una realtà impensabile e le immagini non circolavano in maniera virale.

Anche i red carpet di eventi come la notte degli Oscar e le première erano quasi di basso profilo, se paragonati a quelli attuali.

Basta fare una rapida analisi dei look delle star del tempo per rendersi conto di quanto fosse incredibilmente meno complesso il modo in cui venivano gestite le uscite pubbliche degli artisti.

Eppure non si può dire che gli anni Novanta non siano stati essenziali per lo star system. Negli anni Novanta sono nate icone, della musica, del grande schermo, di stile, che ancora oggi non temono rivali.

I Nineties sono un'ispirazione perenne per le celebrità di oggi che spesso si affannano per cercare negli archivi gli abiti indossati dai loro idoli dell'epoca.

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Chi sono gli idoli degli anni Novanta? Mentre può sembrare abbastanza semplice fare un elenco grandi star di Hollywood dell'epoca classica, nella seconda metà del Novecento l'operazione si è fatta sempre più complessa.

Perfino in un'epoca in cui non esistevano gli influencer e le star del web, l'Olimpo delle celebrità di primo piano appariva molto frammentato e ciò vale soprattutto per gli anni Novanta.

Alle star del panorama musicale e a quelle del cinema, si affiancavano, occupando uno spazio sempre più importante, quelle del piccolo schermo.

Le serie televisive degli anni Novanta davano la sensazione già al tempo di diventare dei veri cult.

Beverly Hills 90210 (che ad aprile torna disponibile per la prima volta dopo tantissimo tempo su Sky Serie e Now), e X-Files dominavano le preferenze del pubblico di tutte le età.

Jennie Garth e Gillian Anderson - due star che non a caso hanno partecipato al trend social - offrivano modelli femminili alternativi ma entrambi seducenti agli occhi del pubblico.

Sul grande schermo e in tv nascevano idoli che ancora oggi sono protagonisti delle produzioni più importanti.

Sharon Stone ha pubblicato le foto di una stagione magica. I suoi anni Novanta contano pellicole d'autore come Basic Instinct (1992) e Casinò (1995).

Courtney Cox passava dal set di Friends a quello di saghe che al cinema proseguono ancora oggi (il primo Scream è del 1996).

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Le supermodelle e le popstar C'è poi un altro tipo di popolarità che è tipoco degli anni Novanta, una forma di idolatria che nacque in quel tempo e che è arrivato fino ai giorni nostri: il culto per le regine delle passerelle.

Le supermodelle, un gruppo selezionatissimo di top model internazionali presenti alle sfilate dei brand più prestigiosi dell'epoca, nacquero proprio in quella decade.

La loro fama è differente da quella delle altre star.

Il Reel di Claudia Schiffer con gli scatti dei suoi Anni Novanta corrisponde a un pezzo di storia della moda. Modella di punta di Chanel, Versace, Guess e molti altri, è stata la musa di stilisti entrati nella leggenda.

Anche le star della musica degli anni Novanta hanno avuto un impatto sull'intero settore che è ancora parecchio importante.

I Nineties furono gli anni delle boy band ma anche delle girl band e le Spice Girls, le più importanti del genere, non si sono sottratte al trend.

Dove erano negli anni Novanta? In cima alle classifiche, su ogni copertina, su MTV, praticamente, ovunque.

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