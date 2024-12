Maria, Angelina Jolie nei panni di Maria Callas inaugura il 2025

La pellicola Maria, diretta dall’acclamato regista cileno Pablo Larraín, si basa su una sceneggiatura firmata da Steven Knight che combina dialoghi evocativi con una narrazione intima e delicata.

I costumi, curati da Massimo Cantini Parrini, riproducono con precisione lo stile elegante e senza tempo di Maria Callas, mentre la fotografia di Edward Lachman avvolge le scene in un’atmosfera nostalgica e raffinata.

Prodotto da Fremantle, Maria vede la collaborazione di grandi nomi del cinema internazionale ed è distribuito in Italia da 01 Distribution, con un’uscita prevista per il 1° gennaio 2025. Questo appuntamento cinematografico rappresenta un’occasione unica per iniziare l’anno con un’esperienza emozionante e profonda, in grado di toccare le corde più intime dello spettatore.

Maria non è solo un film, ma un omaggio alla forza dell’arte e alla capacità umana di lasciare un’impronta indelebile nel cuore del mondo.

Potete guardare il trailer ufficiale di Maria nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa.