The Great Wall, il cast del film con Matt Damon e Pedro Pascal stasera in tv
Ispirato alla costruzione della Grande Muraglia Cinese, il primo film in lingua inglese del regista cinese Zhang Yimou va in onda su Italia 1 mercoledì 15 ottobre
