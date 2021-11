The Great Wall, trama e cast del film con Matt Damon

Il primo film in lingua inglese del regista cinese Zhang Yimou che ci porta sulla grande muraglia. Un film che ha rappresentato una vera sfida per Matt Damon

Il film si avvicina, dunque, alla leggenda e al racconto popolare grazie agli scontri fantasy. Girato interamente in Cina, ha avuto un budget di circa 135 milioni di dollari , imponendosi come la pellicola più costosa mai girata nel Paese.

The Great Wall è un film diretto da Zhang Yimou, il regista considerato uno degli esponenti più importanti della cosiddetta “quinta generazione” di cineasti cinesi. Propone questo kolossal fantasy la cui prima ispirazione è senza dubbio il Signore degli Anelli. Il film del 2016, di genere azione-avventura-fantastico, vanta la partecipazione di Matt Damon e si ispira alla costruzione della Grande Muraglia Cinese, in questo caso utile come difesa da nemici tutt’altro che umani.

Il cast di The Great Wall

approfondimento

Matt Damon, ieri e oggi: com'è cambiato l'attore di The Great Wall

I produttori del film hanno scelto di affidarsi ad un cast di attori proveniente da Stati Uniti e Cina. In primis impossibile non citare il protagonista: Matt Damon, un attore che non ha bisogno di presentazioni e che qui interpreta il coraggioso soldato William. Successivamente abbiamo Jing Tian, un’attrice che abbiamo visto in Kong e che qui interpreta la comandante Lin Mae.

Spazio anche per Pedro Pascal, il celebre Oberyn Martell di Game of Thrones e protagonista di The Mandalorian, che in questo film interpreta il valoroso Pero Tovar. Si tratta di un soldato ironico che imbraccia le armi per combattere insieme al protagonista.

Ecco il resto del cast:

· Andy Lau: stratega Wand

· Eddie Peng: comandante Wu

· Willem Dafoe: Sir Ballard

· Numan Acar: Najid

· Luhan: Peng Yong

· Hanyu Zhang: generale Shao