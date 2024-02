True Detective: Night Country, showrunner parla del finale di stagione

Issa López si è espressa circa il finale della quarta stagione dell’acclamato show di misteri dark firmato HBO. Conclusosi questo weekend, ha lasciato alcuni spettatori in cerca di risposte, spingendo quindi chi l’ha creata a fugare svariati dubbi. Attenzione: nell’articolo trovate numerosi spoiler, quindi se non avete ancora visto finire l'ultima stagione della serie televisiva in questione non procedete con la lettura

Il sesto e ultimo episodio della serie ambientata in Alaska ha presentato due casi interconnessi: la scomparsa di una donna locale, Annie K, che è scomparsa anni prima, e la morte di un intero team di scienziati, trovati congelati insieme in un orribile agglomerato ghiacciato. La serie antologica che vede per questa stagione Jodie Foster nel ruolo della poliziotta Liz Danvers ha un finale che lascia gli spettatori a riflettere su un colpo di scena sovrannaturale. La showrunner Issa López rimane schiva riguardo all'ambiguo finale, sfidando il pubblico a risolvere il mistero. Ma più di un media statunitense - da Collider a EW fino a Variety - ha deciso di interpellare López per fugare qualche dubbio che sorge spontaneo.

Issa López, la showrunner di True Detective: Night Country, ha parlato del finale di stagione della quarta stagione dell’acclamata serie di misteri dark firmata HBO, andata in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW .

La stessa showrunner non si sbilancia troppo, ma sembra incline al paranormale. "Sono del Team Navarro io, quindi credo assolutamente nel soprannaturale. C'è il buio, l'atmosfera, l'Alaska stessa, i legami culturali, la gente indigena e l'idea che la terra non ci appartenga, noi apparteniamo alla terra”, ha spiegato Issa López.

Alla fine, le detective Liz Danvers (Jodie Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis) chiudono il caso senza effettuare arresti o senza capire come un brutale indizio - la lingua mozzata di Annie - sia arrivato tra gli scienziati, come fa notare in queste ore Rob London su un articolo pubblicato su Collider. In un'intervista rilasciata all'Hollywood Reporter, López afferma che non rivelare da dove provenisse quell'indizio "è stata una lotta, perché molte persone che lavoravano con me dicevano: 'Davvero? Non ce lo darai?' E sai, nella vita, non si ottengono sempre tutte le risposte. Alcune di esse devono essere risolte da soli. Non farò tutto il compito da sola per voi”.

Clark è convinto che sia stata Annie a vendicarsi. “Lei si nasconde in quelle caverne", dice Clark, diventato mezzo pazzo. "Prima che nascesse, dopo che moriamo tutti: il tempo è un cerchio piatto. E siamo tutti bloccati in esso". I fan di True Detective avranno sicuramente notato la citazione più famosa dalla prima stagione della serie, pronunciata da Rust Cohle (il personaggio interpretato da Matthew McConaughey).

Questa è la confessione che Clark fa, sotto notevole pressione, a Navarro e Danvers in una gelida e tempestosa vigilia di Capodanno alla stazione TSALAL. Quello che però non può dir loro, perché non lo sa, è cosa sia successo ai suoi colleghi anni dopo, dopo che sono scomparsi da TSALAL e sono stati successivamente trovati in un mucchio congelato, tutti nudi sul ghiaccio.

Come il personaggio di Navarro aveva intuito immediatamente, un omicidio avvenuto anni prima ha portato alle morti nel 2024 degli scienziati TSALAL. L'attivista Annie K. (interpretata da Nivi Pedersen) ha scoperto che non solo gli scienziati stavano falsificando dati ambientali per la Silver Sky Mining, l'azienda che sta avvelenando Ennis, ma volevano effettivamente fare sciogliere il permafrost per poter condurre meglio i loro esperimenti.

Il destino di Evangeline Navarro viene volutamente lasciato ambiguo



Anche il destino di Evangeline Navarro (Kali Reis) è lasciato ambiguo: la donna scompare dopo essersi allontanata sul ghiaccio.

López tace anche su questo, come spiega a Deadline: "Non sto dicendo che sia viva, e certamente non sto dicendo che sia morta. Ho creato questo con attenzione come un test a macchia d'inchiostro per voi da scoprire come spettatori”.



Lauren Huff di Entertainment Weekly scrive: “Dopo sei episodi molto cupi e molto freddi, i molti misteri coinvolti in True Detective: Night Country sono ufficialmente stati (per lo più) risolti. Anche se alcuni fili precisi sono lasciati un po' all'immaginazione per noi detective da poltrona, le risposte alle domande più importanti della stagione sono state svelate. In particolare, sono stati gli scienziati Tsalal ad uccidere Annie K. quando ha capito le losche trame a cui erano coinvolti, cosa che le donne delle pulizie hanno scoperto per caso quando hanno trovato l'ingresso al laboratorio di ricerca nella grotta di ghiaccio dove Annie è stata uccisa”.

Huff di EW prosegue spiegando che queste donne, a loro volta, hanno preso in mano la situazione per ottenere giustizia per Annie, costringendo gli scienziati - sotto il tiro della pistola ma senza mai usarla - a uscire fuori, sul ghiaccio, dove affermano di aver istruito gli uomini a spogliarsi e li hanno semplicemente lasciati lì, senza ammazzarli effettivamente con le loro mani.

Liz Danvers (la protagonista interpretata da Jodie Foster) riporterà invece che è stata una valanga ad aver ucciso gli uomini, tralasciando di menzionare il coinvolgimento delle donne. Veniamo anche a sapere che, dopo l'indagine, Navarro è scomparsa, ma Danvers sostiene di non sapere nulla al riguardo.