True Detective, il cast della quarta stagione

La serie antologica True Detective ha accolto nuovi nomi nel cast : Aka Niviâna , Isabella Star Lablanc e Joel D. Montgrand . Questi si uniscono al cast precedente composto da Jodie Foster , Kali Reis, John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett e Anna Lambe. La prossima stagione, sottotitolata Night Country e ambientata in Alaska, sarà la prima non scritta e gestita dal creatore della serie Nic Pizzolatto (che conserva il ruolo di produttore esecutivo). Issa López (Shudder's Tigers Are Not Afraid) è lo showrunner e dirigerà anche diversi episodi.

I nuovi personaggi di True Detective 4

Niviâna interpreterà Julia, la sorella di Navarro, che combatte i demoni sia nella sua storia che nella sua mente. Lablanc interpreta Leah, la figliastra di Danvers, una giovane donna che lotta per la sua voce e la sua identità. Montgrand interpreterà Eddie Qavvik, l'interesse amoroso di Navarro e un musher locale con profonde connessioni a Ennis. Niviâna è una scrittrice, poetessa e attivista per il clima nella sua nativa Groenlandia. True Detective segna il suo primo ruolo sullo schermo. I crediti di Lablanc (Sisseton Wahpeton Dakota) includono Long Slow Exhale di Spectrum e il prossimo prequel Pet Sematary della Paramount+; è rappresentata da Liberman Zerman Management. Montgrand (Peter Ballantyne Cree Nation) è apparso in Legends of Tomorrow e Altered Carbon e ha un ruolo nella serie live-action Avatar: The Last Airbender di Netflix. È rappresentato da The Characters Talent Agency.