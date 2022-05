True Detective, Jodie Foster protagonista della quarta stagione

Cinema

A Cannes 2021, è stato Pedro Almodovar a consegnare la Palma d'oro alla carriera. Il regista ha salutato così la Foster: "È un onore essere qui al ritorno del cinema e poter celebrare i film d'autore sul grande schermo. Con Jodie ci siamo incontrati per la prima volta alcuni anni fa poi nel 2019 ha avuto la gentilezza di presentare Dolore e Gloria a Los Angeles. Io l'ho scoperta ragazzina con A donne con gli amici (Foxes), chi avrebbe detto che sarebbe diventate una donna e artista eccezionale"

E Almodovar ha poi così concluso il suo omaggio a Jodie: "Non vi posso enumerare qui tutti i premi che ha ricevuto e neppure filmare i film voglio solo dire che ha scelto i ruoli in modo saggio per raccontare la propria storia nella storia del cinema che ha mostrato la forza senza nascondere le debolezze".