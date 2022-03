True Detective tornerà con una quarta stagione

Se la prima stagione di True Detective è stata un successo epocale, i due atti successivi, usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2019, hanno registrato un'accoglienza inferiore. Tuttavia le alte sfere di HBO, il network statunitense che si occupa della messa in onda dello show in America, hanno voluto fortemente dare nuovo apporto a questa serie antologica.

López si occuperà di scrivere la sceneggiatura di tutta la quarta stagione e dirigerà l'episodio pilota. Inoltre sarà anche la produttrice esecutiva, assieme a Barry Jenkins. Quest'ultimo è un filmmaker a cui si deve il film premio Oscar Moonlight, oltre alla serie televisiva The Underground Railroad. Il creatore di True Detective, Nic Pizzolatto, dovrebbe comparire tra i produttori anche per questo nuovo atto della serie.

Già allora avrebbe vagliato alcuni soggetti, idee e potenziali sceneggiature, oltre che potenziali sceneggiatori. Prima del febbraio 2021 il network televisivo americano aveva valutato script firmati dall'argentina Lucía Puenzo e da Sam Levinson, quest’ultimo un nome ormai di casa per HBO, dato che si tratta del creatore di Euphoria. Alla fine la scelta è ricaduta sulla coppia creativa formata da Issa López e Barry Jenkins. Parliamo della regista e autrice messicana che già da tempo è un nome altisonante a Hollywood, soprattutto per merito delle sue collaborazioni con Guillermo del Toro e Noah Hawley.

Le indiscrezioni relative alla quarta stagione



Per adesso accontentiamoci di sapere che finalmente una quarta stagione ci sarà, anche perché attualmente non si sa molto del nuovo capitolo.

Per ora ci sarebbero soltanto rumors, primo tra tutti quello relativo al potenziale titolo: la quarta stagione dovrebbe intitolarsi True Detective: Night Country.

Anche per quanto riguarda la data di uscita non è ancora stato annunciato nulla e nemmeno circa l'aspetto più importante di questa serie, come ogni serie ma forse ci permettiamo di dire questa in particolare: scritturare gli attori giusti.