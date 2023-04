Taylor Swift, le canzoni con boom di ascolti dopo l'addio a Joe Alwyn

Dopo sei anni di relazione, la pop star ha chiuso con Alwyn (come ormai è arcinoto). Tuttavia la rottura ha dato alla cantante anche gioie, oltre che dolori: le numerose canzoni dedicate all’ex hanno infatti registrato un boom di ascolti senza precedenti, come riporta in queste ore "Rolling Stone"

Come ormai è arcinoto, Taylor Swift e Joe Alwyn si sono lasciati. Ma una cosa a cui qualcuno non pensa è come nel mondo dello showbiz le rotture non lascino solo strascichi di dolori: ci sono anche parecchie gioie, soprattutto se l'addio a un fidanzato o a un marito comporta un arricchimento notevole.

Non parliamo di assegni di mantenimento, di accordi prematrimoniali e di tutte quelle cose a più zeri di cui si nutrono le rotture tra Vip: parliamo di royalties. La fine di un matrimonio o di una relazione può fruttare non poco. Questa cosa è ormai accertata dopo Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53, il singolo del produttore discografico argentino Bizarrap e della cantante colombiana Shakira che mette alla berlina l’ex Gerard Piquè. E diciamo “alla berlina” con una doppia accezione: per il modo di dire “mettere alla berlina” e per l’ormai celeberrimo accostamento con una famosa berlina-automobile, ossia la Twingo a cui Shakira accosta l’amante di Piquè, autoproclamandosi in confronto una Ferrari.



Per quanto riguarda Taylor Swift e la fine della love story con Joe Alwyn, però, non ci sono canzoni infamanti con cui la popstar colpisce l’ex, anzi: a registrare un boom di ascolti sono, al contrario, i brani che la cantautrice aveva dedicato all’ex, con tanto di profusione di bacetti e amore all'ennesima potenza.

Dopo l’annuncio della rottura tra i due, le numerose canzoni di Swift con riferimenti all'ex boyfriend hanno registrato un picco di ascolti senza precedenti, come riporta in queste ore il magazine Rolling Stone.



La canzone "Cornelia Street" è quella più ascoltata

“La rottura ha decisamente colpito al cuore gli swifties che nelle ultime 48 ore – ovvero da quando è trapelata la notizia – hanno iniziato a riascoltare ossessivamente alcuni dei brani che la cantante americana ha dedicato al suo fidanzato in questi sei anni (e cinque album)” si legge su RS. “I dati di Spotify raccolti da SpotifySwiftie mostrano come undici brani dedicati da Swift a Alwyn abbiamo subito un’impennata negli ascolti negli ultimi due giorni. A segnare l’aumento più evidente è stata Cornelia Street (dall’album Lover del 2019) che ha visto i suoi ascolti aumentare fino al 106%”, continua la rivista considerata come la “Bibbia del rock ’n’ roll” (e della musica in generale, pop compreso, dato che parliamo di una pop star e stella del country e del folk).

Il brano Cornelia Street contiene i seguenti versi: “And I hope I never lose you, hope it never ends / I’d never walk Cornelia Street again / that’s the kind of heartbreak time could never mend” (Spero di non perderti, spero non finirà mai / non camminerò più in Cornelia Street / quella sarebbe una rottura che il tempo non potrebbe curare).

Gli altri brani i cui ascolti sono aumentati

Anche altre canzoni hanno registrato un notevole aumento degli ascolti, per esempio New Year's Day (Reputation, 2017), Peace (Folklore, 2020) e Daylight (Lover). Questi brani "hanno visto una crescita rispettiva del 40, 48 e 58%, mentre King of My Heart (Reputation), Happyness (Evermore, 2020), Sweet Nothing (Midnights, 2022), The 1 (Folklore) hanno avuto un incremento degli ascolti pari al 23, 23, 30 e 39%", riporta Rolling Stone in base ai dati di ascolto raccolti da SpotifySwiftie.