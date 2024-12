Chi è Valeria Nicov, la nuova fidanzata di Sean Penn

La modella e attrice, originaria di Chisinau, in Moldavia, ha esordito in teatro e ha recitato in produzioni cinematografiche e serie tv, compresa Emily in Paris. Parla inoltre sette lingue, compreso l’italiano, ed è appassionata di boxe e yoga

Sean Penn è uscito ufficialmente allo scoperto con la nuova fidanzata, Valeria Nicov. Al Marrakech Film Festival, dove ha ricevuto un premio alla carriera, l’attore, 64 anni, ha posato sul red carpet accanto alla modella e attrice, 30 anni, che è al suo fianco ormai da qualche mese. Nonostante le critiche ricevute sui social per la differenza di età, all’evento la coppia è apparsa felice e affiatata tra sguardi d’intesa. Non è noto quando e come i due si siano conosciuti e innamorati, ma il primo avvistamento insieme risale allo scorso settembre, quando erano stati fotografati a Madrid mentre si baciavano. Nicov è originaria di Chisinau, in Moldavia. Dopo aver studiato all’Academy of Music, Theatre and Fine Arts della sua città e all’Actors Studio, ha esordito in teatro. Ha poi recitato in produzioni cinematografiche e serie tv, tra le ultime Emily in Paris, dove ha interpretato una bartender. Parla inoltre sette lingue, compreso l’italiano, ed è appassionata di boxe e yoga.