A Knight of the Seven Kingdoms, aggiunti sette attori al cast

Chi sono i nuovi sette attori (e dove li abbiamo visti)

A Knight of the Seven Kingdoms, la serie televisiva che adatterà per il piccolo schermo i fatti narrati nel romanzo The Hedge Knight – Il cavaliere errante di George R.R. Martin, si annuncia come un prodotto dal cast molto folto, al pari della serie Il Trono di Spade, di cui è il prequel.

Nel cast della prima stagione dello show, composta da sei episodi, vedremo anche Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan-Lawlor e Danny Webb.

Dai realizzatori arrivano anche gli abbinamenti dei nomi ai rispettivi personaggi, utili per chi conosce la trama del romanzo per iniziare a figurarsi la storia nei dettagli.

Edward Ashley (che è apparso in Masters of the Air) sarà Ser Steffon Fossoway. Henry Ashton (volto di My Lady Jane e Come uccidono le brave ragazze) sarà Daeron Targaryen. Youssef Kerkour (visto in House of Gucci) sarà Steely Pate.

L'attore di Kaos Daniel Monks sarà Ser Manfred Dondarrion. Shaun Thomas (di How to Have Sex) sarà Raymun Fossoway. Tom Vaughan-Lawlor, che è stato l'inquietante braccio destro di Thanos, Fauce d'Ebano, in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, sarà Plummer. Danny Webb (già nel cast di The Regime, sarà, infine, Ser Arlan of Pennytree.

I nuovi membri del cast avranno ruoli ben definiti e ricorrenti nella serie che vede nei panni dei personaggi principali, Ser Duncan l'Alto e il suo scudiero Egg, gli attori Peter Claffey e Dexter Sol Ansell. Tutti prenderanno parte a una vicenda che si colloca cento anni prima dei fatti del Trono di Spade e dopo quelli del prequel già avviato House of the Dragon (TUTTE LE NEWS SULLA SERIE).